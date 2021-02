Rozhovor Davida Pasternaka s Barbie Girl je ve sportu v pořádku – CBS Boston

Napsal Michael Hurley, CBS Boston

Boston (CBS) – Profesionální sport je velký byznys. Obrovská práce. Až příliš často je zábava hry úplně zbavena rovnice.

Naštěstí existují mladé hvězdy, které pomáhají všem připomenout, že hra je stále taková: Hra.

Příklad 1A v tohle je Dnes je to hvězda Bruins Davida Pastrnaka.

Vítěz Rocket Prize Richard je v plamenech od svého vstupu do mužstva Bruins na konci ledna a v pouhých devíti zápasech zaznamenal devět gólů (a zaznamenal pět asistencí). Poslední tři z těchto cílů přišly v neděli v noci na venkovní akci v Lake Tahoe, což je jedinečná událost v NHL, kterou si Pastrnak a jeho kolegové nesmírně užili.

Začátkem 90. let se ukázali v nejlepším oblečení …

… a počítáno Desátý Hattrick v pravidelné sezóně měl Pastrnak na své pozápasové tiskové konferenci brýle „Macho Man“ s růžovými obroučkami.

Pasternak se zeptal Kevina Paula Duponta z The Boston Globe, proč nosí v noci záclony. Odpověď byla lepší, než kdokoli čekal.

Pasternak vážně odpověděl: „No, poslouchali jsme píseň Barbie Girl, než jste mě požádali o práci v médiích.“ „Takže jsem s těmito brýlemi v šatně tak trochu tančil. Pak jsi to pokazil, kluci, a museli jste odpovídat na otázky, takže mi chybělo„ Barbie Girl.

Opravdu na to nebyl nikdo připraven.

Pokud jste na konci 90. let žili ve vzdálené jeskyni, pak je to „Barbie Girl“ Místrovské dílo Píseň skupiny Aqua, To bylo propuštěno v roce 1997. Zpěváci převzali postavy Barbie a Kena a konečný produkt byl stejně okouzlující, jak si dokážete představit. Když byla píseň vydána, Pastrnak byl v České republice batoletem. Nyní je mu 24 let a je dost moudrý, aby věděl, jaká je skutečná velikost hudby.

Skutečnost, že všichni drsní, příliš mužní hokejisté tancovali vlasy a tančili na melodie Barbie Girl v roce 2021, byla sama o sobě zábavným příběhem. Pastrnak vypadá jako zklamaný 8letý kluk, který zmeškal taneční párty se svými přáteli, což ho ještě vylepšuje.

V miliardovém sportovním podnikání je tato úroveň staromódní zábavy zřídka vidět. Ale toto malebné prostředí a nezapomenutelné vítězství znemožnilo společnosti Pastrnak & Co. skrýt svou radost.

A i když konečný výsledek toho všeho vede k tomu, že nám „Barbie Girl“ opakovaně hraje v našich hlavách, je to malá cena, kterou musíte zaplatit za sledování jednoho z mála poctivých a dobrých sportovních momentů, které jsou dnes velmi vzdálené.