Notebook NHL: “ Krejci-ssance ” v plném proudu, ale jaká bude budoucnost pro Bruins a jejich hvězdný status?

Za jeden rok se toho může hodně změnit.

Jsem si jistý, že je to pocit, kterého můžeme dnes všichni být svědky – nad realitou Boston Bruins se rýsuje dávka reality.

Víte, tým, který – i když sklízí výhody dvou skleněných oken pokrývajících poslední desetiletí – se stále připravuje na nevyhnutelný trn v cestě, který čeká na každou franšízu, až přijde čas buď stisknout resetovací tlačítko nebo vyjet. Při západu slunce s věkem (a nakonec upadajícím) jádro.

A zatímco Don Sweeney Minulý měsíc jsem se rozhodl projet křižovatkou přidáním tohoto talentovaného člověka (I když vadný) Seznam, aniž byste si připustili řadu budoucích aktiv, se hodně změnilo, pokud jde o mapování nejlepšího kurzu pro tento tým v tom, co se utváří pro mimofokální sezónu.

Před něco více než rokem – když byla většina z nás stále svázaná v našich bytech a čekala na náš čas „posledním tancem“ – se zdálo, že nápis je na zdi, když došlo na to, jak Boston bude jednat s jedním z nejdůležitější domino spadne v létě 2021: David Craigsey Budoucnost a potenciální volné místo v ohnisku druhého řádku.

Krejci, který kdysi naznačil, že chce znovu ukončit svou profesionální kariéru v domovské zemi České republiky, jakmile vyprší jeho šestiletá smlouva s Bostonem ve výši 43,5 milionu dolarů, ustoupil od zmíněných fám, když v dubnu promluvil s médii prostřednictvím Zoom 2020 – Otevírání dveří Bruinův život bude pokračovat v nošení černé a zlaté bundy pro nadcházející roky.

“Moje smlouva vyprší po příštím roce, že? Co se stane v této sezóně, ale pak další (rok) poté. A pak uvidíme.” Myslím, že neplánuji odejít do důchodu, to je jisté. Chci hrát dál, jak dlouho nebo co se stane? Nevím. Myslím, že uvidíme, co se stane příští rok – ale rozhodně neplánuji jít do příští sezóny, protože bude poslední. “

Samozřejmě, zatímco návrat Craigsee zdaleka nebyl vyloučen – bylo možné vidět scénář podobný tomu, který se stal o měsíce později, když Boston povolil Tory Krogh Vstupte do bezplatné agentury a místo toho se rozhodněte vyplnit důležité místo v týmu dalšími figurkami, které jsou aktuálně na soupisce nebo v týmu.

Koneckonců, přemýšlet o této krátké sezóně COVID bylo o tom Charlie Coyle (Exit z dominantního rozhodovacího kola 2019 a silné kampaně 2019-20) bude připraven převzít vedení jako 2C v éře po Krejci – plán potvrzený šestiletou dohodou v hodnotě 31,5 milionu dolarů jako předání Bostonu Weymouth v listopadu 2019 Čekání v křídlech byla skvělá možnost Jack Studnica Kdo byl na pokraji přistání pravidelné role v řadách NHL v této sezóně.

Ale znovu – jaký rozdíl by rok mohl udělat.

