Recenze Palworld Early Access – Game Pass Edition pro Xbox/PC

Poznámka: Tato recenze Konkrétně pro verzi Palworld dostupnou na Xboxu a přes Microsoft Store na PC. Pokud jste neviděli naše Recenze Steam verzeJděte se na to nejprve podívat! Téměř vše, co jsme řekli, stále platí pro tuto recenzi, která se místo toho zaměří konkrétně na to, co je na této verzi jiné.

Palworld vzal svět útokem! A to z dobrého důvodu: střílet na kreslená zvířata útočnými zbraněmi a pak je nutit celý den těžit rudu je znepokojivě zábavné. Ale ti, kteří hráli na verzích pro Xbox a Microsoft Store, které jsou široce dostupné prostřednictvím Game Pass, byli ošetřeni výrazně odlišným zážitkem – takovým, který jsem viděl na vlastní kůži po více než 50 hodinách hraní na Xboxu od chvíle, kdy jsem zabalil svůj čas mnohem vybroušenějším Steamem. verze. Verze pro Xbox má bohužel několik dalších chyb a problémů s výkonem, tu a tam chybějící funkce a multiplayer, který je omezen pouze na čtyři hráče bez možnosti dedikovaných serverů. Tyto nedostatky se dají očekávat od hry Early Access, která je stále hodně ve vývoji, ale rozhodně působí jako znatelně méně kompletní balíček.

Nejviditelnějším způsobem, jakým je tato verze Palworldu odlišná, je to, že má stále horší výkon. Zatímco grafické závady, vyskakovací okna a poklesy snímkové frekvence jsou na Steamu zcela jistě přítomny, na Xboxu jsou mnohem znatelnější a létání po světě libovolně dlouhou dobu nutně povede k extrémně rozmazaným texturám, které někdy ne. i plně načíst, když dostanete opravdu Blízko jim. Při několika příležitostech začalo blikat podivné světlo podobné blesku a nezmizelo, dokud jsem se nevrátil do hlavního menu. Nejhorší z těchto nesrovnalostí jsou ale zvukové efekty na Xboxu, kterých je co do kvality všude plno. Některé zvuky jsou velmi nízké kvality a zní, jako byste poslouchali přes starou vysílačku, zatímco jiné zvukové efekty zcela chybí. Žádný z těchto problémů nebyl dostatečným problémem, aby mi zabránil hrát velkou část Palworldu, ale rozhodně udělaly tento maraton méně příjemným.

Ve verzi pro Xbox jsou také nalezeny některé nepříjemné chyby, se kterými jsem se na Steamu nesetkal. Ještě bolestivější je, že při létání v letadle (zejména v oblastech s vyšší úrovní, jako jsou zasněžené hory nebo ohnivé sopky, kde se děje spousta věcí), se někdy části světa nenačítají správně a stávají se nehmotnými, což znamená, že proletíte. a přistanou pod terénem. Nejednou jsem se přistihl, že jsem uvízl pod úrovní, když jsem lítal kolem a hledal kapsy, kde bych mohl plavat zpátky na zem, abych se dostal na pravou stranu mapy. Stalo se to tolikrát, že jsem si začal všímat určitých povrchů s rozmazanou texturou, která jako by naznačovala, že jimi mohu projít. Tato úroveň odpadků může být opravdu těžká a je to něco, co jsem nikdy nezažil na Steamu, kde se mapa a její textury načítají mnohem rychleji.

Na Steamu jsou také některé drobné funkce, které nejsou dostupné na Xboxu, jako například skutečnost, že nemůžete pojmenovat svou postavu nebo dát přezdívku žádnému ze svých přátel. Je to trochu matoucí, když se vaše postavy jmenují „Hráč 916“ místo vašeho jména hráče, což trochu usnadňuje komunikaci s vašimi přáteli. Chybějící detaily mi nezkazily požitek (ostatně jsem nechtěl jmenovat žádné z těchto ubohých zvířat, se kterými jsem se chystal tak špatně zacházet, protože jsem se pravděpodobně chystal odebírat jejich orgány), ale rozhodně přispívají k pocit rozhodně méně prémiového.

Všechny tyto problémy jsou trochu znepokojivé, ale dohromady jen minimálně ovlivnily můj požitek. Stále jsou tu desítky zajímavých přátel, které můžete pronásledovat, zábavná překvapení v otevřeném světě a některé skutečně úžasné mechanismy přežití, ve kterých se úplně ztratíte. Do značné míry tomu tak je i s poklesem snímkové frekvence a občasným padáním hry, ale alespoň to prozatím snižuje nadšení pro mé doporučení. Pokud nepatříte mezi ty, kteří si potrpí na některé drsné hrany a špínu ve hrách o přežití, možná bude nejlepší chvíli počkat, než začnete.