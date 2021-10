Rakušan Sebastian Kurz odstupuje jako kancléř uprostřed vyšetřování korupce

BERLÍN – Necelé dva roky po svém znovuzvolení rakouský kancléř Sebastian Kurz řekl, že po obvinění z korupce odstoupí ze své funkce.

Odchod pana Kurze je poslední ranou pro konzervativce v západní Evropě, kteří v posledních letech bojují. Německá křesťansko -demokratická unie Minulý měsíc prohrál celostátní volby Poté, co posledních 16 let vedl vládu pod kancléřkou Angelou Merkelovou. Konzervativci v opozici z Francie do Španělska a Portugalska.

„V minulých dnech jsem byl obviněn z trestných činů,“ řekl pan Kurz na tiskové konferenci, která se konala v sobotu večer v kancléřství ve Vídni. „Tato obvinění sahají až do roku 2016. Jsou falešná a jsem přesvědčen, že to dokážu vyjasnit.“ Pan Kurtz řekl, že neměl jinou možnost než odstoupit, protože jeho koaliční partner, Strana zelených pro životní prostředí, uvedl, že s ním jako kancléřem vládu nepodpoří. Pan Kurtz řekl, že navrhl na místo kancléře ministra zahraničí Alexandra Schallenberga, konzervativního kolegu. Pan Kurz řekl, že zůstane v čele své rakouské lidové strany a udrží si místo v parlamentu. Rakouské státní zastupitelství pro korupci tento týden uvedlo, že ve středu prohledali kancléřství a stranické kanceláře pana Kurze a také další vládní úřady. Říkali, že vyšetřují pana Kurze a devět dalších kvůli možnému porušení důvěry. Po středečních raziích žalobci uvedli, že vyšetřování bylo zaměřeno na podezření z použití prostředků ministerstva financí v letech 2016 až 2018 k zaplacení zveřejnění zmanipulovaných průzkumů veřejného mínění pro nejmenovanou stranu v rakouských novinách. Pan Kurz nebyl obviněn a odmítl jakékoli provinění. Pan Kurz v sobotu řekl, že obvinění proti němu byla založena na zavádějících textových zprávách, které napsal před lety, z nichž některá byla nedávno zveřejněna v rakouských médiích. Řekl, že tyto byly napsány v žáru okamžiku, a dodal: „Jsem také jen člověk s pocity a chybami.“ READ Sasha Johnson: Muž obviněn z spiknutí s vraždou poté, co zastřelil aktivistu BLM Poslední čtyři roky pan Kurtz stojí jako vzácná hvězda nemocného konzervativního evropského hnutí. on je V roce 2017 se stal konzultantem Poté, co vyhrál první volby jako vůdce své strany, ale rozpustil svou koalici s krajně pravicovou Stranou svobody v květnu 2019 poté, co byla tato zapletena do samostatného korupčního skandálu. Poté, co vyhrál další volby v září 2019, vytvořil pan Kurtz novou koalici se Stranou zelených. napsat Bertrand Benoit na adrese [email protected]

Copyright © 2021 Dow Jones & Company, Inc. všechna práva jsou uložena. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8