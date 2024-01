Prezident Českého svazu připomíná roli sportu při změně režimu v roce 1989

Zprávy o událostech pátku 17. listopadu pomalu prosakují do světa sportu. Následující víkend se jako obvykle hrály fotbalové zápasy. To už byl ale téměř poslední hvizd, aby se sportovní život vrátil do normálu.

Hokejisté Sparty Praha v úterním ligovém utkání oblékli státní vlajku s oznámením přečteným proti nedávným událostem. Stále se ale bojí následků odvážnějších činů.

Fotbalisté Sparty Praha ve středu 22. listopadu oznámili, že k dalšímu utkání proti městskému rivalovi Dukle Praha nenastoupí na hřiště. Řekli, že budou bojkotovat všechny zápasy, dokud nebudou učiněna zásadní rozhodnutí o budoucnosti země. Všechny zápasy následujícího víkendu byly zrušeny prezidenty ligy po povolení od obou týmů.

Jedním z lídrů „stávky“ Sparty byl tehdejší kapitán československé reprezentace a současný prezident Českého fotbalového svazu Ivan Hašek.

„Všichni hráči Sparty se mnou každý den demonstrovali proti režimu. Bál jsem se samozřejmě kvůli manželce a dětem. Proto jsem se bál a bylo to nebezpečné. Nebyl jsem moc odvážný člověk. V té době bylo mnoho lidí, kteří projevili odvahu. Například pro hráče Dukly to bylo nebezpečnější, protože byli armádní.

Týden po 17. listopadu byl Ivan Hašek povolán, aby se připojil k vůdcům nastupující revoluce na balkón s výhledem na pražské Václavské náměstí, aby oslovil desetitisíce lidí pod ním.

Ivan Hašek, Fotografie: Tomasz Adámek

„Trochu jsem se bál. Potřásl jsem si rukou s Václavem Havlem a Aleksandarem Dubčekem a řekli mi, že budu jeden z prvních, kdo bude mluvit s lidmi. Řekl jsem dobře, ale nebyl jsem připraven a nic jsem si nepřipravil. řekl pár slov. Především jsem poblahopřál lidem, kteří ukázali, že to takhle umí předstírat.“ „Cesta. Za tím vším a možností změnit systém jsme byli my fotbalisté. Kdybychom byli všichni jednotní, mohli jsme vyhrát. Byl to jeden z největších okamžiků mého života.“

Fotbal se znovu rozjel na začátku prosince. Poté, co v následujícím roce dovedl svou zemi do finále mistrovství světa v Itálii, Ivan Hašek využil nové svobody a hrál za Štrasburk ve francouzské lize.