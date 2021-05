Microsoft Flight Simulator zmenší počáteční velikost instalace ze 170 GB na 83 GB

Pokud uvažujete o ponoření do nejnovější ultra realistické verze Microsoft Flight Simulator, pak Kotaku Naznačuje, že to teď bude jednodušší, a to z jednoho prostého důvodu: počáteční instalace hry je mnohem menší. Při spuštění však instalace hry může trvat 170 GB Poznámky k nejnovější referenci opravy Vylepšení by ji snížila na pouhých 83 GB.

To je pravděpodobně vítaná zpráva pro každého, kdo má limit šířky pásma a snaží se jej nepřekročit, nebo chce hru vytlačit na SSD pro lepší výkon. Není jasné, co udělali, aby ušetřili místo, ale musíme předpokládat Odstranění 212podlažní věže v Austrálii mělo hodnotu několika set megabajtů.

Je to také dobré znamení pro nadcházející port Xbox Series X / S za předpokladu, že jej chcete nainstalovat na konzolu, aniž byste odinstalovali všechny ostatní hry, které hrajete. I kdybych klopýtl Seagate 1 TB rozšiřující jednotka, Po stažení je prostor vyšší Volání povinnostiA Halo: Master Chef CollectionA Převody 5 A Red Dead Redemption 2Plus některé další tituly Game Pass, které byste si mohli občas zahrát.

Když už mluvíme o portu Xbox, nerozpoznané poznámky také zmiňují novou přidanou dokumentaci týkající se vydání konzoly. SDK Nyní zahrnuje Některé osvědčené postupy, které vývojářům pomohou přizpůsobit jejich doplňky pro použití na Xboxu, a některé ukázky ilustrující optimalizaci modelu pro použití na Xboxu. na Vývojář otázek a odpovědí tento týden„Prezident společnosti Microsoft Flight Sim Jorg Neumann odmítl uvést datum vydání verze pro Xbox s vtipem, že ho Phil Spencer zabije, ale uvedl, že rozhodnutí o beta verzi pravděpodobně přijde v příštích několika týdnech. Nyní lze říci, že spolu s vydáním pro Xbox bude vydán nový počítač s dalšími vylepšeními a přepsáním systému.