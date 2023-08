Poprvé byly zachyceny mladé hvězdy, které vyzařují vysokoenergetické gama záření

Astronomové poprvé pozorovali, jak mladá hvězda podobná Slunci emituje vysokoenergetické gama záření.

Toto pozorování představuje první důkaz, že tento typ hvězd s nízkou hmotností, nazývaný hvězda T. Tauri obklopený diskem plynu a prachu, může emitovat gama záření. Stručně řečeno, tento typ záření je nejvíce energetickou formou světla. V budoucnu mohou mít tato zjištění důležité důsledky pro naše chápání hvězd a planetárních systémů během let jejich vzniku.

„Tento pozorovací důkaz je nezbytný pro pochopení původu zdrojů, které dříve zůstávaly neznámé déle než deset let, a jsou nepochybně krokem vpřed v astronomii,“ řekla Agostina Velokomo, vedoucí objevného týmu a astronomka z National University of La Plata. řekl v prohlášení. „Je také důležité porozumět procesům, které se vyskytují během raných fází formování hvězd: pokud hvězda T Tauri produkuje gama záření, ovlivní to podmínky plynu v protoplanetárním disku a následně vývoj formování planet.“

Astronomové zaznamenali svá pozorování této zajímavé hvězdy pomocí Fermiho vesmírného dalekohledu, který pozoruje vesmír v gama záření. Jinými slovy, tento dalekohled má schopnost sbírat data o vysokoenergetické radiaci, která by se jinak ze zemského povrchu sbírala jen obtížně. Fermi monitoruje oblohu od svého spuštění v roce 2008, ale asi 30 % gama paprsků, které viděl, nebylo dosud připsáno zdroji. A tak se Velokomo a její tým vydali pokusit se identifikovat některé z těchto záhadných zdrojů.

Příbuzný: Silné větry magnetarů mohou zničit možnost života na jejich vnějších planetách

Gama paprsky mohou pocházet z novorozených hvězd vyvolávajících záchvaty vzteku

Výzkumný tým v podstatě zjistil, že mnoho gama paprsků zřejmě pochází z oblastí, kde se aktivně tvoří hvězdy. To je něco, co se vymyká interpretaci, a proto vyžaduje hlubší průzkum, přičemž se tým soustředí na oblast vzniku hvězd NGC 2071.

Velokomo a jeho kolegové hledali zejména hvězdy T.Tauri v NGC 2071, která leží v severní části molekulárního mračna Orion B, nacházejícího se asi 1350 světelných let od Země. Hvězdy T.Tauri se často nacházejí v blízkosti oblastí vzniku hvězd, stále uvězněné ve stejném plynu a prachu, který je vytvořil. A protože jsou obklopeny těmito plášti plynu, hvězdy T. Tauri vykazují kolísající úrovně jasnosti – což z nich dělá typ proměnných hvězd.

Tým identifikoval tři různé zdroje neznámých gama paprsků, které zřejmě přicházejí ze směru NGC 2071, kde je známo, že se tvoří nejméně 58 hvězd T. Tauri. Vědci viděli, že v oblasti nejsou žádné další objekty, které by mohly být zdrojem emisí gama záření.

Tým věří, že hvězdy T. tauri mohou přerušovaně vyzařovat gama paprsky během silných erupcí nazývaných „megaflares“, ke kterým dochází, když je uložená magnetická energie uvolněna do atmosféry mladé hvězdy v silných elektromagnetických záblescích.

Koncept je podobný způsobu, jakým Slunce spouští sluneční erupce, až na to, že k nim dochází v radikálně větším měřítku. Obrovské erupce mohou překlenout vzdálenosti mnohokrát větší než poloměr hvězd, které je vypálily jako první, a jsou tak silné, že pokud by Slunce explodovalo jako tato, byl by život na Zemi ohrožen.

Navzdory tomuto destruktivnímu potenciálu však někteří vědci tvrdí, že obrovské erupce v rané historii Sluneční soustavy, kdy bylo Slunce zasazeno do disku plynu a prachu, mohly být ve skutečnosti prospěšné pro zrození planety stimulací plynu a vyvolává tvorbu oblázků a jiného drobného skalnatého materiálu.

Zjištění týmu jako taková mohla nejen pomoci vysvětlit dříve nepřisuzované detekce gama záření, ale mohla by mít důsledky pro naše chápání sluneční soustavy – zejména v období, kdy byla naše planeta vytvořena.

„Objev tohoto jevu pomáhá pochopit, jak se formovalo a vyvíjelo nejen Slunce, ale také naše planeta Země,“ uzavřel Velokomo.

Výzkum týmu je publikován 23. srpna v časopise Nature Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti.