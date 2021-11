Pixel 6 je připraven na upgrade na první pohled: výdrž baterie Bluetooth

S Pixel 6, Google oznámit Velký upgrade na „At a Glance“ byl působivý od květnové účasti Materials That Reel na I/O. At a Glance je nyní připraveno mít více funkcí, které ospravedlňují nový design, který pokrývá celý Pixel Launcher.

APK Insight: V tomto příspěvku „APK Insight" jsme rozbalili nejnovější verzi aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Když tyto soubory dekompilujeme (v případě aplikací pro Android nazývané soubory APK), můžeme v této nápovědě vidět různé řádky kódu v možných budoucích funkcích. Mějte na paměti, že Google může, ale nemusí dodávat tyto funkce, a naše interpretace toho, co jsou, může být neúplná.

Aktualizace (verze S9 -> S10) pro Android System Intelligence (dříve nazývaná Služby přizpůsobení zařízení) pro Pixel 6 odhaluje spoustu řetězců popisujících nový „smartspace“ – což je způsob, jak aplikace Google odkazuje na své „na první pohled“ – schopnosti.

To zahrnuje funkce, které již existují pro Pixel 6 a další telefony Pixel na Androidu:

denně dojíždí do práce & Čas odjezdu: Zobrazení provozu a očekávaného času příjezdu

& Čas odjezdu: Zobrazení provozu a očekávaného času příjezdu počasí : Aktuální informace o počasí

: Aktuální informace o počasí upozornění : upozornění na nepříznivé počasí

: upozornění na nepříznivé počasí cestovat : Lety z Gmailu

: Lety z Gmailu příchod : Kalendář událostí a připomenutí

: Kalendář událostí a připomenutí pracovní profil: Události kalendáře a připomenutí z pracovního profilu

Zdá se, že ASI duplikuje stránku nastavení At a Glance, kterou dnes najdete v nastavení Pixel Launcher.

Asistent Google vám ukáže, co potřebujete, právě když to potřebujete, na domovské obrazovce a na obrazovce uzamčení. string>

Významným pokrokem je však zavedení řady dalších schopností:

v obchodě : Nákupní seznamy a karty Google Pay Odměny, když jste v podporovaných obchodech

: Nákupní seznamy a karty Google Pay Odměny, když jste v podporovaných obchodech čas spát : Vaše další spát z aplikace hodin

: Vaše další spát z aplikace hodin Připojená zařízení : Stav připojení a informace o baterii pro vaše zařízení Bluetooth

: Stav připojení a informace o baterii pro vaše zařízení Bluetooth zvonek : Ukaž ze dveří, když zazvoní zvonek

: Ukaž ze dveří, když zazvoní zvonek Zdatnost : Informace o aktivitě z vaší fitness aplikace

: Informace o aktivitě z vaší fitness aplikace Svítilna : Připomenutí při zapnuté svítilně

: Připomenutí při zapnuté svítilně Bezpečnostní kontrola : Odpočítávání do bezpečnostní kontroly z aplikace Osobní zabezpečení

: Odpočítávání do bezpečnostní kontroly z aplikace Osobní zabezpečení Časovač a stopky: Informace o časovači a stopkách z aplikace Hodiny

V Material You jsme již dříve viděli frázi „v obchodě“. upoutávka, zatímco „Časovač a stopky“ fungují od beta období Androidu 12. Velkým plusem je možnost vidět výdrž baterie vašich připojených zařízení Bluetooth, zatímco integrace s Nest Doorbells by mohla představovat výraznou zkratku na vaší domovské obrazovce pro živý zdroj nebo dokonce jen vyjmenujte přímo jména.

Google umožňuje integraci více aplikací s Na první pohled, včetně Osobní bezpečnost a Hodiny Google, zatímco Pixel 6 zažehl možnost vidět fitness aktivitu, jako jsou aktuální statistiky cvičení. Konečně bude pozoruhodně pohodlné připomenutí, že vaše světlo stále svítí.

Doposud jsme viděli známky tohoto upgradu pouze na Pixel 6. A možná se dostane do dalších telefonů Pixel prostřednictvím nových verzí ASI. Je možné, že Google na první pohled přejde na aplikaci Android System Intelligence kvůli rychlejším aktualizacím, přičemž objektivně řečeno dává smysl mít tuto nadcházející chytrou funkci vedle Now Playing a Live Translate.

Žádná z těchto funkcí zatím nebyla zveřejněna a není jasné, kdy budou široce dostupné nebo zda Google omezí počáteční dostupnost Pixelu 6.

