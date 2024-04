Pět myšlenek: Česko po pěti

Česko se kvalifikovalo do zápasu o medaile na mistrovství světa žen 2024 poté, co ve čtvrtfinále porazilo Německo. Byla to napínavá, vyrovnaná hra, která svědčila o postupu Německa jako mezinárodní hrozbě. Byl to také dobrý trénink pro další zápas Česka proti Kanadě.

Herní plán

Češi vyjeli z bran a hráli stejně rychlý, fyzický a agresivní hokejový styl, jaký vyhráli proti Finům a Švýcarům. Problém je, že Němci také. Přinutili české bruslaře vyjít ven z ledu, dusili je, aby vytvářeli obraty, a na menších ledových plochách byli celkově pohodlnější než jiné evropské týmy, kterým Česko čelilo. Je to skoro, jako by Chekiya viděl jejich výstup do skupiny A a řekl: „To dokážeme taky.“

cíle

Konečný počet ran v utkání byl 24:17 pro Česko. Oba týmy si zaslouží velkou pochvalu za to, že dusily obranu a držely střelce mimo, hlavně proti Německu. Oba brankáři ale ukázali, proč jsou pro své týmy jedničkou. Zejména Němka Sandra Abstreiter předvedla řadu vynikajících zákroků, ale ona i Klára Beslarová zůstaly klidné a v dobré náladě a dodávaly svým týmům sebevědomí, i když zápas skončil bez skóre.

Stahující se okraj

Česko bylo v předkole dvakrát vyřazeno ze strany USA a Kanady. Proti Finsku a Švýcarsku nastříleli 10 branek, z toho dvě prázdné branky. Vstřelil gól proti Německu.

Kanada loni svůj semifinálový zápas proti Švýcarsku vyhrála v prodloužení a doporučila týmům, aby nepodceňovaly týmy skupiny B. Tato hra by měla sloužit stejnému účelu. Pole soutěžních týmů se rozšiřuje a žádný tým by neměl brát vítězství jako samozřejmost. I těm nejnovějším medailistům stačí špatný odskok a dobrá hra na druhé straně.

Rozdíl

Při dvou a půl směně bez branky byla hra napínavá. Dav byl zaujatý a slyšitelně reagoval na zásahy a výstřely. Střela od břevna pro Čechy byla označena za gól na ledě pro Denisu Kozovou, ale byla zvrácena, když rozhodčí zahájili kontrolu. Zdálo se, že krátká pauza při kontrole hry utlumila zběsilou energii v ringu a ledy se prolomily až po několika změnách.

Obránce Danila Bejová vstřelila jedinou branku utkání v čase 12:54 třetí třetiny. Ukázalo se, že je vítězem hry, její druhá v řadě. Když byl cloněn svými vlastními hráči, jeho silná střela z bodu šla přes rameno kolmice.

Rozpory

Česko dostalo proti Německu pouze dvě penalty, což je zlepšení oproti předchozím zápasům, ale druhá penalta byla herní pochybení za kontrolu zezadu na Denisu Grisovou. IIHF od tohoto zveřejnění veřejně neoznámila suspendaci pro Křížovou, což znamená, že si zahraje semifinále proti Kanadě.

Další hráčkou, která je stále k dispozici, je Kateřina Mrázová, která v Utice volně bruslí, protože se zotavuje ze zranění, které utrpěla v předsoutěžním utkání proti Spojeným státům. Pokud se Mirasová vrátí, bude to pro Česko obrovské. Mrázová je starší hráčkou týmu a kotvou v jeho první šestce. Před zraněním prožil také skvělou klubovou sezónu, během reprezentační přestávky skončil čtvrtý v bodování PWHL.

Bonusová myšlenka: Veverčí dominance

Vypadá to, že Czechia zvolila neoficiální logo, a je to docela fajn.