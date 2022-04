Perseverance Rover od NASA pomáhá vědcům detekovat pomalejší cesty zvuku na Marsu

kde Na Marsu před více než rokem zachytila ​​sonda Perseverance Rover od NASA své mikrofony k zachycení zvuků Rudé planety, včetně jejích vlastních. šum kreativity . Nyní tyto nahrávky vědcům pomohly Tento zvuk se na Marsu šíří jinak než na Zemi.

Ve studii zveřejněné v pátek v časopise Vědci uvedli, že zjistili, že řídká atmosféra oxidu uhličitého rudé planety způsobuje, že se zvuk na Marsu šíří pomaleji, přičemž zvuk více ovlivňuje jeho rychlost. Na Zemi se zvuk obvykle šíří rychlostí 767 mil za hodinu. Ale na Marsu vědci zjistili, že pohyb v nízkých polohách je asi 537 mil za hodinu, zatímco pohyby s vysokými sklony se pohybují kolem 559 mil za hodinu.

Pokud jste na návštěvě Marsu, znamená to, že o něco dříve uslyšíte vysoké hlasy. „Na Zemi k vám zvuky orchestru dosáhnou stejnou rychlostí, ať už jsou nízké nebo hlasité. Ale představte si na Marsu, kdybyste byli o něco dále od pódia, došlo by k výraznému zpoždění,“ Sylvester Morris, hlavní autor studie, řekl Francii .

Zvuky také přenášejí kratší vzdálenost kvůli tenké atmosféře planety. Na Zemi klesají ve výšce kolem 213 stop, zatímco na Marsu zvuky začínají ochabovat již po 13 stopách. To je něco, co by ztěžovalo konverzaci s někým, kdo je od vás jen 16 stop. Pokud chcete slyšet, jak by na Marsu vypadaly věci jako ptáci a vlny oceánu, NASA je dala dohromady Což dává tušit, jak atmosféra podobná Marsu ovlivňuje naše vnímání světa.