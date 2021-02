Odlehlé himálajské jezero zaplňují stovky koster. Jak se tam dostali?

Vysoko v Himalájích, na čtyř až pětidenním treku z nejbližší vesnice, leží skromné ​​ledovcové jezero zvané Robkund. Místo je krásné a je to kus drahokamově zbarvené vody uprostřed drsných oblázků a oblázků, ale není to neobvyklé pro drsnou krajinu – kromě stovek lidských kostí roztroušených v jezeře a kolem něj.

Tyto kosti, jejichž počátky sahají mezi 300 a 800 lidmi, byly záhadou od doby, kdy je lesní strážci poprvé ohlásili širšímu světu v roce 1942. Ale záhada se v poslední době prohloubila. V roce 2019 byla provedena nová genetická analýza té staré DNA V kostech, podrobně v časopise Příroda komunikace , Zjistili, že nejméně 14 lidí, kteří zemřeli v jezeře, možná nepocházelo z jižní Asie. Místo toho se jejich geny shodují s geny současných obyvatel východního Středomoří.

Kromě toho byly tyto kosti mnohem novější než většina ostatních kostí v jezeře, jejichž původ se datuje kolem 800; Zdá se, že lidé se zřetelným středomořským dědictvím zemřeli kolem roku 1800. Co tedy skupina Středomoří dělala ve vzdálenějším rohu Himalájí přes 5029 metrů (5 029 metrů)? Jak zemřeli?

Jezero Roopkund je relativně malá vodní plocha, široká asi 40 metrů, ale k ní je připojen velký příběh. (Fotografický kredit: Awanish Tirkey / Shutterstock)

Smrtící kopce

Tyto otázky jsou jádrem a Článek New Yorker Douglas Preston, stejně jako prof Zveřejněte webovou diskusi Vede ji Prestonova univerzita a antropolog z Princetonu Augustin Fuentes a je hostitelem New Mexico School for Advanced Research.

Robkundův příběh ilustruje potřebu řady důkazů při vyšetřování minulosti. Samotné kosti jsou matoucí: patří mužům i ženám, většinou mladým mužům, kteří očividně zemřeli v několika epizodách, možná v průběhu desítek nebo stovek let.

Roopkund je ledovcové jezero, zde je vidět zamrzlé nad ním. (Fotografický kredit: Shubham Magdum / Shutterstock)

Ústní účty vesničanů poblíž Robkundu poskytují více světla. Jezero je na poutní cestě do Nanda Devi, projevu hinduistické bohyně Parvati. Podle místní legendy se vzdálený král rozhněval na Nandu Devi a způsobil, že jeho království vyschlo. Král se potěšil bohyni a vydal se na pouť, která ho a jeho doprovod zavedla do Robkundu. Pošetilý král však přinesl na výlet tanečníky a další luxusní zboží, což ještě více rozzlobilo Nandu Deviho. Legenda říká, že svolala strašnou krupobití a zabila celou párty.

Tato anekdota nemusí být daleko od pravdy. Některé oběti v nemocnici Robkund utrpěly zlomeniny lebky, které se jevily jako důsledek těžkého traumatu Najděte hledání . Současný nejlepší odhad toho, co se stalo s většinou mrtvých? Byli chyceni na kopcích nad jezerem ve strašlivých bouřích, z nichž některé mohly zahrnovat smrtící krupobití. Většina obětí pravděpodobně zemřela na vystavení a podchlazení; Skončili v jezeře a kolem ní, protože jejich těla se buď valila z kopce dolů, nebo jejich ostatky sklouzávaly dolů ze svahu v častých lavinách běžných na svahu.

Pokračující záhada

Turisté na cestě k jezeru Robkund, který se nachází na poutní cestě do Nanda Devi, je projevem hinduistické bohyně Parvati. (Fotografický kredit: Vishwas Krishnamurthy / Shutterstock)

Neexistuje však shoda ohledně toho, co skupina lidí se zjevným středomořským dědictvím dělala v tak odlehlém koutě Himalájí kolem roku 1800; Preston uvedl, že v té době neexistoval žádný historický záznam o dálkové expedici do této oblasti.

Fuentes na webináři 3. února uvedl, že výsledky poukazují na limity starověké analýzy DNA. Analýza porovnávala DNA koster v jezeře s DNA současných obyvatel. Lidé se však za více než 200 let pohnuli natolik, že je těžké přesně určit, odkud mrtví v jezeře pocházejí. Fuentes řekl, že nemuseli sestoupit přímo z východního Středomoří; Mohli být blízko Robkundu, ale sdíleli společného předka s lidmi, kteří nakonec žili ve východním Středomoří.

Kromě DNA existují důkazy o tom, že lidé v záhadné skupině nebyli jako ostatní, kteří zemřeli v jezerech. Analýza z roku 2019 také zjistila, že tato skupina měla jinou stravu s menším množstvím prosa než lidé, jejichž geny naznačovaly, že pocházejí původně z jižní Asie.

Jedna z teorií je, že záhadní mrtví v Robkundu možná pocházeli z izolované skupiny ze Střední Asie, z níž pocházeli Alexandr Veliký A jeho armády. Harvardský genetik David Reich a jeho kolegové ve svém příspěvku z roku 2019 napsali, že Kalash, etnická skupina v Pákistánu, dluží těmto dobyvatelům některé ze svých předků. Ale záhadní mrtví nemají geny, jako je srážka, které kombinují genetické markery východního Středomoří s markery jižní Asie a nevykazují žádné známky příbuzenské plemenitby, které by byly evidentní, kdyby se nemísily s širší populací jižní Asie kolem nich.

„Vědci píší, že kombinují různé linie důkazů,“ namísto toho data naznačují, že to, z čeho jsme odebírali vzorky, byla skupina nepříbuzných mužů a žen, kteří se narodili ve východním Středomoří během období osmanské politické kontroly. „Jak naznačuje jejich konzumace stravy, která je převážně divoká než mořská, mohli žít ve vnitrozemí a nakonec odcestovali do Himalájí a zemřeli v nich. Ať už se účastnili pouti, nebo byli přitahováni k Robkundovi a z jiných důvodů je jezero záhadou. “

Jedním z důvodů, proč tato záhada pokračuje, řekl Preston, je, že Robkund nebyl dobře studován. Jezero leží na relativně populární pěší trase a v průběhu desetiletí se turisté pohybovali, skládali a dokonce ukradli kosti. Vzhledem k nepříznivému počasí a vysoké nadmořské výšce nebyly systematické studie pozůstatků a jejich umístění provedeny.

Jednoho dne se to může změnit. Ve svém článku pro The New Yorker uvedl Preston rozhovor s Veena Mushrif-Tripathy, bio-archeologkou z Deccan College v Indii, která doufá, že Roopkund vědecky prozkoumá. Vedoucí Tripathi řekl Prestonovi, že uvnitř jezera jsou pravděpodobně těla, která nebyla narušena. Měkké tkáně a artefakty mohou být dokonce konzervovány ve studené vodě. Pokud by vědci mohli zahájit takovou expedici, mohli by vrhnout světlo na životy některých z těch, kteří zemřeli v jezeře.

Původně publikováno na Live Science.