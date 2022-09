Obchodní kolaps mezi Atlanta Hawks a Oklahoma City Thunder

Před méně než hodinou, Shams Al Shaaraniya ten sportovec zmíněno Oklahoma City Thunder vyměnili Buffeta Craiga do Atlanta Hawks za Moe Harklesse a druhé kolo.

Harkless je zkušený mladý útočník, který nikdy nehrál zápas za Hawks. Devětadvacetiletý hráč byl v červenci součástí trejdu Kevina Huertera se Sacramento Kings.

Na druhou stranu, Krejčí je vzrušující vyhlídka. Tento 22letý hráč je 6’8″ brankář z České republiky. Krejčí loni odehrál za Thunder 30 zápasů, z toho osm, s průměrem 6,2 bodu a 3,4 doskoku na zápas.

Fett Craigsey fauloval Trae Younga během zápasu sezóny 2021-22 NBA. Alonzo Adams – USA TODAY Sports

Krejčí byl vybrán jako 37. celkovým výběrem Washingtonem Wizards v draftu NBA 2020 a později byl v listopadu 2020 vyměněn do Thunderu. Poté, co si vyléčil trhlinu v ACL, Krejčí v září 2021 podepsal s Thunder čtyřletý kontrakt na 6,31 milionu dolarů.

Největší výhodou tohoto obchodu je, že jestřábi se vyhnou placení daně z luxusu. Na Media Day jsem se zeptal generálního ředitele Landry Fieldse na překročení platového stropu o 1,8 milionu dolarů. Fields řekl, že je to „každodenní věc“ a líbila se mu flexibilita vstupu do výcvikového tábora.

Je logické, že jestřábi by raději podléhali dani z luxusu. Poskytuje front office určitou flexibilitu a může se v budoucnu vyhnout duplicitní dani. Kromě toho by Harkless byl drahý sekundární nebo terciární útočník. Thunder zaplatí 4,56 milionu dolarů za poslední rok Harklessovy smlouvy prostřednictvím výjimky pro handicapovaného hráče Cheta Holmgrena.

Dalším vedlejším efektem tohoto obchodu je, že by mohl odemknout více herního času útočníkům Hawks – konkrétně Jalen Johnson a AJ Griffin. Budoucnost Craigseyho u Falcons je nejistá, ale určitě to přidává další úroveň intrik do předsezónní přípravy. Podle Spotraca bude jeho smlouva plně garantována 10. ledna 2023.

I když tento obchod vypadá jako výhra pro jestřáby, vyčerpává jejich kapitálový projekt. (Thunder samozřejmě chtěl vybrat jiný návrh.) Na podrobnosti výběru draftu stále čekáme.

Atlanta Hawks vyměnila Moea Harklesse a výběr ve druhém kole do Oklahoma City Thunder za Víta Krejčího. Hawks jsou nyní pod platovým stropem a mají flexibilní soupisku pro vstup do sezóny 2022-23 NBA.

