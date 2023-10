Ve vysílání Nintendo Direct minulý měsíc Bandai Namco odhalilo dobrodružnou hru založenou na populární manga a anime sérii. Špión × Rodina.

SpyxAnya: Operation Memories vyjde na Switch a na několika dalších platformách v Japonsku 21. prosince 2023 Poté bude následovat globální uvedení v r 2024. Aby Bandai Namco vyvolalo nějaké vzrušení, vydalo první pořádný trailer ke hře.

Hráči převezmou kontrolu nad nejmladším členem této špionážní rodiny, Anyou, která si musí vytvořit fotografický deník:

Udělejme si vzpomínky tím, že budeme ve všední dny chodit do školy, zatímco o prázdninách vyrazíme na nejrůznější zajímavá místa, jako je pláž nebo do muzea umění, a budeme hledat témata k fotografování.

Pokud neznáte Spy x Family, zde je synopse a trailer z Crunchyroll:

„Světový mír je v sázce a tajný agent Twilight musí podstoupit svůj dosud nejtěžší úkol – předstírat, že je rodinným příslušníkem. Předstírá, že je milujícím manželem a otcem, infiltruje se do elitní školy, aby se dostal do blízkosti vysoce postaveného politika. má dokonalé krytí, až na to, že jeho žena je smrtící vrah a on neví… Každý z nich má identitu toho druhého, ale je tu někdo, kdo to ví: jeho adoptovaná dcera, která je telepat!