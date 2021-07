Nový správce úložiště Steam vám ukáže, kde jsou vaše herní gigabajty

Když o tom přemýšlím, pravděpodobně jsem tomu věnoval více času parní Než jsem strávil děláním užitečných věcí pro dospělé, jako je zírání na ovládací prvky pračky. A jako někdo, kdo ví, kde jsou všechny části, jsem zvyklý na některá konstrukční rozhodnutí, která by mohla být lepší. Používal jsem software pro externí úložiště k řešení problémů s prostorem napříč mými instalacemi Steam, ale Steam beta kanál se včera aktualizoval a přinesl nového správce stahování a hlavně správce úložiště.





Správce stahování předává kolem sebe informace. Všechny podrobnosti o rychlosti nyní na jednom řádku. Největší změnou použitelnosti je změna uspořádání stahování. Nyní je můžete přetahovat namísto kliknutím na malé pohybové ikony a pohybovat je nahoru a dolů. Není to obrovská změna, ale vypadá trochu citlivěji a čitelněji. Pokud kliknete na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu stránky, dostanete se do nastavení Steam a tam, na kartě Stahování, pak Steam Library Folders, je nový správce úložiště.

Je to obrazovka s kartami, kde můžete klikat mezi jednotkami a sledovat, co na nich je, kolik místa každá hra zabírá a kategorie souborů. Takže můžete vidět velikost na disku, na kterém běží všechny hry, ale také DLC, soubory Workshop a další soubory (instalace mimo Steam), problém, který jste měli v poslední době, již byl opraven. Právě jsem do svého herního systému přidal dva nové disky SSD. Jeden byl nadbytečný disk knihovny her a druhý byl místo, kde jsem nainstaloval skvělé hry a mody. Několikrát jsem narazil na instalaci a teď mám schopnost snadno vidět, co se stalo, a změnit věci. Chcete-li převést instalace, můžete vybrat hru nebo hry a poté pomocí tlačítka Přenos opravit chybu.

Chcete-li tyto nové položky povolit, musíte se přihlásit k odběru kanálu beta služby Steam. Stačí otevřít nastavení Steamu a na kartě Účty je přepínač pro sdílení zkušební verze. Takže jsi v pořádku. Bavte se!