Nová várka nápadů vesmírných technologií NASA zahrnuje koncept návratu Titanu a další

Nejnovější flotila nápadů vzdáleného průzkumu NASA zahrnuje projekty, které by jednoho dne mohly vrátit vzorky Saturnova měsíce Titan Nebo dovolte astronautům experimentovat s umělou gravitací ve vesmíru nebo posílat obrovské množství planetárních dat zpět na Zemi.

Agentura oznámila nejnovější příjemce pod Pokročilé inovativní koncepty NASA Program, který studuje myšlenky raných fází zkoumání vesmíru. I když mnoho z těchto projektů může být desetiletí před spuštěním, NASA a související skupiny mohou některé z těchto myšlenek použít v budoucích programech.

Letošní turné poskytuje příjemcům Fáze 1 až 125 000 $ na předvýzkum. Ti, kdo splní své požadavky, mohou po devíti měsících požádat o stipendium na druhé studium. Program obecně poskytuje až 500 000 USD na příjemce pro druhou fázi a 2 miliony USD pro třetí fázi.

„V letošním roce je do programu obrovské množství nových účastníků,“ řekl Jason Derlith, výkonný ředitel NIAC. Prohlášení NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). „Všichni kromě dvou výzkumníků vybraných pro ceny 1. fáze budou prvními příjemci NIAC, což naznačuje pokračující brzké příležitosti NASA zapojit nové kreativní myslitele z celé země.“

NIAC byla založena v roce 2011 po předchozím programu nazvaném NASA Institute for Advanced Concepts.

Zde je kompletní seznam příjemců fáze 1 2021; Stručný popis je převzat přímo z každého projektu Jednotlivé testovací stránky Na webu NIAC.

Regolith Adaptive Modulation System (RAM) pro podporu raných mimozemských přistání (a operací): Projekt Sarbajit Banerjee z experimentální inženýrské stanice Texas A&M bude studovat selektivní vyztužení a zabudování materiálů měsíčního povrchu.

Prozkoumávání Uranu pomocí SCATTERU: ChipSat / CubeSat je nadále aktivní prostřednictvím přenášeného elektromagnetického záření: Sigrid Close z projektu Stanford University bude studovat schopnost mateřské kosmické lodi přenášet energii a vzdáleně manipulovat s malou sondou pomocí laserového vysílače.

Receptivní těžba oblouku pro použití zdrojů na místě: Amelia Gregg z University of Texas, projekt El Paso, bude zahrnovat těžbu a sběr vody souběžně s tolika dalšími místními materiály, jak je to možné. Ablace povrchových materiálů pomocí elektrických oblouků produkuje volné ionizující částice, které lze třídit podle hmotnosti do fyzických skupin a transportovat do příslušného kolektoru pomocí elektromagnetických polí.

Vesmírné struktury v kilometrovém rozsahu od jediného startu: Projekt Zachary Manchester z Carnegie Mellon University se zabývá výzvou výroby umělé gravitace v blízkosti 1 gramu [ Earth’s gravity ] Pro astronauty je nutná struktura kilometrového měřítka. Využije nedávné pokroky v průlomových mechanických materiálech k navrhování lehkých a nasazitelných struktur s nebývalými poměry roztažnosti.

Pedály: pasivní rozšiřování dipólového pole pro ozvučení měsíce: Patrick McGarey z projektu JPL bude zahrnovat řadu diskrétních dipólů, které prostřednictvím jedinečných kombinací a párování krátkých dipólů do větších skupin rozšiřují efektivní rozlišení spodní části měsíčního povrchu tím, že umožňují proměnlivé frekvence a hloubky.

Automatické opakovače pro hluboké vrtání (ARD3): Projekt Queen Morley společnosti Planet Enterprises otestuje nezávislý systém vrtání, který využívá a Houževnatost typu Rover Jako bagr. Strategie vrtání se nespoléhá na kabely; Místo toho se autonomní roboti pohybují nahoru a dolů studnou samostatně. Tito roboti se nazývají „roboti“.

Zachycení extrasolárního objektu a návrat vzorku umožněné vestavěnými super-napájenými radioizotopovými bateriemi: Christopher Morrison z UltraSafe Nuclear Corporation – Vesmírný projekt bude studovat kompaktní design radioizotopové elektrické pohonné kosmické lodi poháněné dobíjecí atomovou baterií. Kosmická loď s touto technologií bude schopna dohnat extrasolární objekt, odebrat vzorek a vrátit se na Zemi do 10 let.

Planar Atomic Energy for Lightweight Exploration (APPLE): Joseph Nimanik ze společnosti Aerospace Corp. bude studovat architekturu umožňující hluboké mise sluneční soustavy na vesmírných platformách s nízkou hmotností a rychlostí tranzitu. Vozidlo je vybaveno modulárním energetickým systémem se špičkovou dobíjecí schopností a pohonem na solární plachtu.

Ukázka návratu Titanu pomocí pohonných látek in situ: Stephen Oleson z Glenn Research Center NASA prozkoumá misi navrácení navrhovaného vzorku Titanu za použití těkavého paliva v místě dostupném na jeho povrchu.

ReachBot: Malý robot pro velkoplošné mise na mobilních zařízeních v prostředí jeskynního Marsu: Marco Pavoni z projektu Stanford University otestuje robota na dlouhé procházení a stabilizaci, který opakovaně používá roztažitelná ramena pro manipulaci s mobilními zařízeními, a je nasazen k průzkumu a vzorkování náročného terénu na planetárních objektech, s primárním zaměřením na Mars průzkum.

FarView – rádiová observatoř na odvrácené straně měsíce vyrobená na místě: Projekt Ronalda Bulidana ze společnosti Lunar Resources, Inc. Jedná se o komplexní systémovou studii o tom, jak postavit velmi velkou nízkofrekvenční rádiovou observatoř „FarView“ na opačné straně měsíce pomocí materiálů lunar regolith.

FLOAT – flexibilní výška dráhy: Ethan Schaller z projektu JPL bude studovat první lunární železniční systém, který bude poskytovat spolehlivou, nezávislou a efektivní dopravu užitečného zatížení na Měsíci. Využívá bezmotorové magnetické roboty létající přes třívrstvou dráhu flexibilního filmu.

Plavání – snímání s nezávislými mladými plavci: Ethan Schaller z projektu JPL výrazně rozšíří možnosti robotických misí pro přístup k oceánu z podpovrchové třídy přístupu k oceánu, což výrazně zvýší pravděpodobnost detekce důkazů o obyvatelnosti, biomarkerech nebo životě.

Vytváření půdy pro vesmírná stanoviště vysazováním asteroidů houbami: Jane Ševcovová z projektu Trans Astronautica Corp. vytvoří půdu bohatou na uhlík asteroid Látky používající houby k fyzickému rozkladu látek a chemickému rozkladu toxických látek.

Ohýbačka světla: Charles Taylor z Langley Research Center NASA bude používat optiku dalekohledu Cassegrain jako primární metodu pro zachycení, zaostření a zaostření slunečního světla. Druhou významnou novinkou je použití Fresnelovy čočky ke shromažďování tohoto světla k jeho distribuci více koncovým uživatelům na vzdálenost jednoho kilometru (0,6 mil) nebo více bez větších ztrát.

Sluneční soustava Pony Express: Joshua Vander Hook z projektu JPL bude studovat multispektrální globální planetární skener s vysokým rozlišením podporovaný pravidelnými návštěvami ze sítě satelitního cyklovače za účelem načtení bitů dat pro přenos na Zemi.

