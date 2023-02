Čína varuje příchozího českého vůdce telefonátem s tchajwanským Tsaiem

Co je nového: Čína vyslala do České republiky tvrdé zastoupení poté, co nově zvolený český prezident Petr Pavel v úterý telefonoval s tchajwanskou prezidentkou Tsai Ing-wen.

Mluvčí ministerstva zahraničí Mao Ning uvedl, že Čína „lituje a důrazně se staví proti“ hovoru mezi Pavlem a Tsai, který zahrnoval oficiální kontakt s tchajwanskými představiteli a „vážné zasahování“ do vnitřních záležitostí Číny, uvádí se v prohlášení na webu ministerstva.

Mao řekl, že Pavel jednal proti vytrvalému popírání Číny a řekl, že pondělní výzva byla „křiklavým porušením“ českého politického závazku k politice „jedné Číny“.

Čína vznesla slavnostní žádost na českou stranu a vyzvala středoevropský národ, aby okamžitě podnikl kroky k „nápravě chyb“ a „odstranění negativního dopadu“ na bilaterální vztahy, řekl Mao.

Pozadí: Pavel a Tsai spolu mluvili telefonicky v pondělí po zvolení novým českým prezidentem. V tweetu, který následoval po hovoru, Pavel uvedl, že se oba dohodli na posílení svého „partnerství“ a doufají, že se s Chaiem v budoucnu setkají osobně.

Novým prezidentem České republiky byl v sobotu zvolen Pavel, generál ve výslužbě a bývalý vysoký představitel NATO. V březnu nahradí Miloše Zemana, který byl vnímán jako silný zastánce užších ekonomických vazeb s Pekingem.

Quick Takes jsou zhuštěné verze příběhů souvisejících s Čínou pro rychlé zprávy, které můžete použít.

Kontaktujte reportérku Kelly Wang ([email protected]) a redaktor Bertrand Theo ([email protected])

Stáhněte si Tamil Naše aplikace pro získávání upozornění na nejnovější zprávy a čtení zpráv na cestách.

dostat Náš bezplatný týdenní zpravodaj.