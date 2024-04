Názor | Geopolitika soutěže Česko-polský bramborový salát

Na podzim roku 2021 vyvěsil bar v hornickém městě Bogatynia v Polsku ceduli s nápisem: „Neobsluhujeme Čechy“.

Bogatynia sousedí s Českou republikou a nachází se v ní uhelný důl Toro, polský důl, který je jádrem pokračujícího sporu mezi oběma zeměmi. Začátkem toho roku česká vláda ft soudní spor v. Polsko, podrobně popisující, jak důl negativně ovlivňuje okolní prostředí a vyčerpává podzemní vody. Evropský soudní dvůr odpověděl Polsko dostalo pokutu 500 tisíc eur denně Dokud se problémy nevyřeší. Místní obyvatelé Bogatynie se obávali o svou budoucnost, protože důl existoval Jeden z největších zaměstnavatelů v regionu.

Zprávy o transparentech, jako je ten v baru v Bogatynii, se rychle rozšířily českými a polskými médii a přitáhly pozornost veřejnosti ke sporu. Jel jsem do Bogatinji, abych prozkoumal, jak politický konflikt ovlivnil vztahy mezi komunitami na hranicích.

Slyšel jsem, že se lidé bojí o dole otevřeně mluvit; V některých kruzích je označován jako Velký bratr. Konflikt s českými občany? Bylo mi řečeno, že je to nesmysl. Místní tvrdí, že jezdí nakupovat pivo do Česka, Češi zase do Polska. Otázky životního prostředí? Jeden z obyvatel řekl, že Poláci žijí poblíž dolu a nikdy nezaznamenali žádné poškození životního prostředí.