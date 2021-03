Musahidova exmanželka Peter Vrana se topí v České republice při pokusu o záchranu štěněte | Místní sport | Sportovní

V úterý tragicky zemřela v České republice manželka bývalého kapitána Halifaxu Museides Peter Vrana.

Podle zpráv se Franina manželka Lindsay utopila po pádu do ledu na jezeře. Místní policie uvedla, že vyšla na led, aby získala štěně.

Vyrůstala v Dartmouthu a její dívčí jméno bylo Lindsey Martin. Setkali se, když hrál za Mooseheads od roku 2002 do roku 2005.

„Odpoledne jsme obdrželi oznámení, že se někdo infiltroval do oblasti Slezské Harty v oblasti Nového plánu,“ uvedla prohlášení policejní mluvčí Zlatusa Viakova. “Pátrání začalo okamžitě za přítomnosti záchranářů, včetně vrtulníku. Policie zjistila, že žena šla na led poté, co do ní vstoupilo štěně s jiným psem. Pátrání skončilo více než hodinu po nehodě. Tělo bylo a okolnosti případu jsou stále předmětem šetření. ““

Vrana (35) je kapitánem profesionálního českého týmu HC Ocelari Třinec, který jeho jménem vydal prohlášení před zápasem s Litvinovem.

Center Pieter Vrana je kapitánem profesionálního českého týmu HC Ocelari Třinec.

„Zprávu o tragické smrti rodiny Petera Varany jsme přijali s velkým smutkem. Vedení obou klubů a ředitel soutěže souhlasili s odložením zápasu. Za okolností, které zůstávají nejasné, došlo k neočekávané a tragické události. vyšetřován policií a klubem nezveřejní žádné další podrobnosti týkající se této záležitosti. Ochrana soukromí hráče. “

Vrana nastoupil v 16 zápasech NHL za New Jersey Devils v letech 2008-09, stejně jako 229 zápasů během čtyř sezón s dceřinými společnostmi AHL v Lowellu a Albany.

Devils draftovali Vranu ve druhém kole (42.) v roce 2003. Od roku 2009 hraje v Lize mistrů AFC a v České republice.