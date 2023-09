Mortal Kombat se pokusil dostat Johna Wicka, ale neměl štěstí

Série Mortal Kombat měla v průběhu let spoustu filmů a přechodů mezi celebritami a nejnovější Mortal Kombat 1 se neliší, protože se objevil Jean-Claude Van Damme a hlasová práce od Megan Fox.

Také jsme viděli postavy jako Terminátor a Robocop, ale zdá se, že postavou, která stále uniká Edu Boonovi a jeho týmu, je vysloužilý zabiják John Wick, kterého hraje jediný Keanu Reeves. Přestože se tato postava objevila ve hrách jako Fortnite a v nezávislých titulech, objevil se v nich sám herec Cyberpunk 2077 Stejně jako Johnny Silverhand, bohužel, NetherRealm neměl štěstí, aby ho zajistil.

Spolutvůrce a režisér hry nevysvětlil, proč tým nemohl získat Johna Wicka, ale zde je to, co řekl během rozhovoru s Rolling Stone:

Seriál byl vždy ponořen do akčního filmu 70. a 80. let. Jste teď vůbec ovlivněni moderní akční kinematografií?

Ed Boon: „Když jsme dělali Mortal Kombat (1992), celý tým byl uprostřed Krevní sporty, Vstupte do drakaA všechno finišer filmy. Určitě vidím John Weeks Ze světa… ve skutečnosti, že On je Jeden z těch, které jsme se snažili získat – John Wick – v Mortal KombatA my jsme to nepochopili.“