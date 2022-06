Jamajka nyní může testovat na virus opičích neštovic – Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče

Jamajka je nyní schopna provést test na virus opičích neštovic, říká ministerstvo zdravotnictví a wellness.

Stalo se tak po regionálním školení v laboratorní detekci a diagnostice virového stavu, které zorganizovala National Public Health Laboratory ve spolupráci s Panamerickou zdravotnickou organizací (PAHO).

Hlavní lékařka, Dr. Jacqueline Bisasur Mackenzie, uvedla, že workshop byl součástí připravenosti a reakcí systému veřejného zdraví v případě propuknutí epidemie.

„Jamajská národní laboratoř veřejného zdraví a Národní centrum chřipky jsou nyní vybaveny k provádění testování viru opičích neštovic. Toto praktické školení připravuje náš tým veřejného zdraví na zajištění včasné detekce všech podezřelých případů,“ uvedl Bisasur McKenzie v prohlášení ministerstva.

Dr. Jacqueline Bissaur Mackenzie

Nedávno se konal workshop o laboratorní detekci a diagnostice viru opičích neštovic, kterého se zúčastnilo 10 účastníků ze čtyř karibských zemí – Jamajky, Baham, Guyany a Surinamu.

„Lidský virus neštovic, pokud by byl nalezen na Jamajce, byl by považován za exotickou nebo neobvyklou infekční chorobu, a proto by měl být hlášen jako nemoc podléhající hlášení 1. třídy. Zdravotníci (veřejní i soukromí) by měli případy okamžitě hlásit ministerstvu zdravotnictví. příslušné diecéze a národní monitorovací jednotce, dodal ředitel marketingu.

Opičí neštovice jsou zoonotické virové onemocnění šířené především zvířaty. I když je přenos z člověka na člověka neobvyklý, může k němu dojít přímým kontaktem s infikovaným jedincem.

Infekce má obvykle za následek příznaky, včetně horečky, bolesti zad, svalů, tvorby lézí a vyrážek.

V současnosti nejsou na Jamajce žádné potvrzené případy viru opičích neštovic.