Mise NASA zjistila, že Mars se otáčí mnohem rychleji

ATLANTA – Mars se otáčí rychleji než kdy předtím, podle údajů shromážděných přistávacím modulem NASA InSight na rudé planetě.

Nyní vysloužilý InSight byl vyzbrojen sadou nástrojů, včetně antén a rádiového transceiveru zvaného RISE neboli experiment vnitřní struktury a rotace. Přístroje byly použity ke sledování rotace Marsu během prvních 900 dnů mise na planetě.

Astronomové zjistili, že rotace planety se zvyšuje asi o 4 milisekundy za rok² nebo zkracuje délku dne na Marsu o zlomek milisekundy za rok. Marťanský den trvá asi o 40 minut déle než den na Zemi.

Zdá se, že zvýšené zrychlení je nepatrné a výzkumníci si nejsou zcela jisti, proč tomu tak je. Naznačují však, že to může být způsobeno nahromaděním ledu na pólech Marsu nebo výskytem pevnin po pokrytí ledem. Když se takto změní hmotnost planety, může to způsobit zrychlení rotace planety.

Zjištění, která jsou založena na analýze dat InSight sdílených před vyčerpáním a vyřazením mise, jsou uvedena ve zprávě Červnová studie byla publikována v časopise Nature.

Původně měla InSight, první mise ke studiu nitra Marsu, pokračovat zhruba dva roky po přistání v listopadu 2018. NASA ale misi prodloužila o další dva roky.

Mise InSight pokračovala ve sběru dat o Marsu až do konce, Ticho v prosinci 2022 Poté, co prach bránil solárním panelům přijímat sluneční světlo.

Vědci použili síť Deep Space Network k přenosu signálů do RISE na InSight, které pak odrážely signál zpět na Zemi. Tyto přenášené signály pomohly výzkumníkům sledovat malé změny frekvence způsobené Dopplerovým posunem, což způsobuje, že sirény mění výšku tónu v závislosti na jejich vzdálenosti. Frekvence se mění v důsledku rotace planety.

„Hledáme rozdíly pouhých několika desítek centimetrů v průběhu marťanského roku,“ uvedl v prohlášení Sebastien Le Maistre, hlavní autor studie z Královské observatoře v Belgii. „Trvá velmi dlouho a nashromáždí se spousta dat, než vůbec uvidíme tyto rozdíly.“

Měření oscilace Marsu

Předchozí výzkum umožněný unikátními nálezy nitra planety potvrdil, že Mars má roztavené kovové jádro. Výzkumníci pak použili RISE k měření kolísání Marsu, když jeho jádro proudí.

Sledování kolísání nebo morfování Marsu umožnilo týmu změřit velikost jádra.

Údaje RISE ukazují, že poloměr jádra je asi 1 140 mil.

Tento nový údaj byl porovnán s předchozími odhady poloměru jádra, které bylo Sbírá se sledováním seismických vln jak cestují vnitřním Marsem. Kombinací těchto měření vědci odhadují, že poloměr jádra Marsu je mezi 1 112 a 1 150 mil.

Přestože InSight již není funkční, jeho poklad dat shromážděných během čtyř let na Marsu změnil způsob, jakým vědci chápou rudou planetu. Mise byla první, která odhalila některá tajemství nitra Marsu a vědci budou její data analyzovat po desetiletí.

„Je opravdu skvělé mít možnost získat toto nejnovější měření – a to je právě to,“ řekl Bruce Banerdt, který sloužil jako hlavní vyšetřovatel pro InSight, než odešel 1. srpna do důchodu. Pracoval 46 let v Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii.

„Dlouhou dobu se podílím na úsilí přivést geofyzikální stanici jako InSight na Mars a výsledky, jako je tento, stojí za všechna ta desetiletí práce.“

