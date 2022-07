Michael Conforto upoutal pozornost několika týmů: Boras

Michael Conforto je možná na pokraji podpisu smlouvy s novým týmem.

Bývalý hráčský agent Mets Scott Borras prozradil baseballovým komentátorům US Post Joelu Shermanovi a Johnu Heymanovi V podcastu „The Show“ Že v úterý ráno dostal čtyři telefonáty týkající se 29letého volného hráče.

Conforto, který si v lednu poranil rameno, podstoupil v dubnu operaci, která byla původně považována za konec sezóny. Jeho rehabilitační plán ho nyní může vrátit na hřiště v září.

„Je ironií, že teď, když je návrh u konce, není s Michaelovým podpisem spojena žádná kompenzace a dnes ráno máme čtyři telefonáty,“ řekl Boras v podcastu. „Michaeli, má mimořádné léčivé schopnosti a doktoři říkají, že když tím procházíme, je tu možnost, že určitě udeří v září, a musíme vidět… jak jeho rehabilitace dopadne, aby se tato předpověď naplnila.“ je velmi silný zájem některých velmi dobrých týmů.“

Bývalý Met Michael Conforto je v současné době volným hráčem, ale podle jeho agenta přitahuje zájem týmů. Getty Images

Conforto, All-Star v roce 2017, zaznamenal v minulé sezóně za Mets 0,232 se 14 domácími body a 55 RBI ve 125 zápasech.

Boras také zastupuje Kumara Ruckera, který byl draftován Mets na celkové 10. místo v roce 2021. Zatím však Ruckera nepodepsali s obavami o jeho ruku po lékařské prohlídce. Poté, co Mets nepodepsali rockerům, Porras zpočátku řekl, že pravoruký hráč nadhazovačů je v dobrém zdravotním stavu „podle nezávislého lékařského posudku několika významných ortopedických chirurgů v baseballu.“ Rucker skončil v září na operaci pravého ramene, kterou Boras popsal jako „malé“.

Strážci Rocker’s Choice #3 obecně Neděle v draftu.

„Řekl jsem Stevu Cohenovi, že když jste vlastníkem, musíte jen poslouchat lidi, kteří chválí určité prvky hráčů, kteří byli draftováni,“ řekl Boras. „Důrazně nesouhlasíme s hodnocením, které Mets kladl na Kumara. Řekli jsme mu to. Jako obránce a jsem si docela jistý, že jsem vlastníkem, se na to podívám a řeknu, že očekávám, že právník řekněte to hráči – našemu lékařskému personálu, máme vlastní interní zdravotnický personál, byli jsme v tom tak pečliví, nechali jsme Kumara zkontrolovat nejlepšími ortopedy v Americe a řekli, že nic neovlivní jeho schopnost střílet. MRI jsou vždy rozmazané. Magnetická rezonance Maxe Scherzera při podpisu nebyla nijak zvlášť skvělá, upřímně řečeno, nikdy nebyla.“

Podle Borrase doktor Rangers říkal „celou dobu“, že Rucker je fyzicky schopen udělat MLB kariéru.

„Jak jsem řekl před rokem, nikdo by s tím nebyl moc spokojený,“ řekl Porras. „A nakonec si myslím, že Kumar – a byl vyšetřen jedním z předních amerických ortopedických chirurgů u Neila Atrashe a Dr. Maestera v Texasu – se všechny tyhle recenze vrátily a řekly, že zemřel. Mets tomu nemohli uvěřit.“ „

Boras také hovořil na téma du jour v MLB, což je náhlá dostupnost obchodu Juana Sota poté, co odmítl nabídku 440 milionů dolarů na 15letou smlouvu od Nationals. Agent uvedl, že průměrná roční hodnota transakce pro 23letou hvězdu „udělala z kontraktu něco, co ani nebylo v rámci úvah“.

„Když jste nejlepší mladý hráč ve hře a máte kluky a ve 26 letech se stanete volným hráčem, od A-Roda nemám hráče, který byl tak dobrý a tak mladý.“ chlap, kdo je kdo je,“ řekl Boras.