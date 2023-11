Kitterman Gallery : Česká avantgarda : František Triticol | Jaromír Funke

Do 22. prosince The Galerie Kitterman Představuje výběr z české avantgardní fotografie se zaměřením na vzácná vintage díla dvou významných osobností, František Drtikol A Josef Sudek. Každý vytvořil výtisky, které dodaly rozměr jejich inovativním vizím. Fotografie Františka Drtikola (1883-1961) jsou jedinečným symbolem období Art Deco (20. a 30. léta 20. století) spojením stylů symbolismu, piktorialismu a moderny. Přestože je nejlépe známý svými portréty aktů v modernistické inscenaci, výstava vyzdvihuje sérii z počátku 30. let, kterou označoval jako „fotopurismus“. V této sérii fotografoval papírové výřezy a vyřezávané dřevěné figurky jako manýristické siluety lidské formy v geometrických abstraktních kontextech, aby prozkoumal témata buddhismu. V roce 1935 se vzdal fotografování, aby se zaměřil na malbu. Josef Sudek (1896-1976) se po ztrátě pravé ruky v boji během 1. světové války zasvětil svůj život fotografii. Zůstal jsem blízko domova a pracoval na velkoformátových fotoaparátech. Pracoval především ve svém ateliéru v Praze, kde přes okno ateliéru fotografoval složité siluety a atmosférické scény, stejně jako portréty, krajiny a své město. Přestože Sudek volí konvenční náměty, jeho jemné tisky zprostředkovávají poetické kouzlo fotografického média.

Česká avantgarda: František Triticol | Jaromír Funke | Josef Sudek

Do 22. prosincen.d2023

