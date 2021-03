Znovuobjevení uzavření dohody prostřednictvím nabídky rodinných filmů (exkluzivně)

znovuobjevení Společnost International Sales uzavřela spoustu obchodů napříč rodinnou soupiskou filmů, například „A Christmas Tale“, „Twigson and the Sea Monster“ a „Nelly Rapp – agentka monster“.

„Nelly Rapp – agentka monster“ Amandy Adolfsonové byla prodána do USA, Kanady (Janson Media), Ruska, Společenství nezávislých států (Volga Films), Polska (Vivarto), Japonska (New Select) a Estonska.

Více z rozmanitosti

Film byl vybrán v letošním ročníku Berlinale v soutěži Generation Kables a předtím získal dvě švédské ceny Goldbag Awards. Filmové hvězdy slibují nováček Matildu Gross jako 11letou Nelly, která se chystá strávit podzimní dovolenou se svým strýcem Hannibalem a milovaným psem Londonem. Ukázalo se, že Hannibal nežije klidný život, o kterém si myslela, že je ve skutečnosti agentem monster. Mezi herce patří Johann Ryborg, Bjorn Gustafson, Lili Elsatin a Marianne Moore. Produkci filmu „Nelly Rap – agent příšer“ provedli Jon Nohrstedt a Niklas Larsson ve společnosti SF Studios.

Vánoční příběh Hannesa Holmese (Muž jménem Ove) byl prodán Maďarsku a české Reupblic (Vertigo Media).

Na základě nejprodávanější knihy „Švédská vánoční pohádka“ se film odehrává ve švédském městě ve 40. letech. „Vánoční pohádka“ je o mladém muži, který pracuje v obchodním domě v supermarketu a rozhodne se schovat vánoční balíčky před bohatými, aby je mohl představit znevýhodněným.

“Vánoční příběh” v hlavních rolích Simon Larson, Jonas Carlson (“Kwik”) a Jenny Silverhelm (“Beck”). Henrik Widman a Anna Odenhall vytvořili film pro SF Studios.

Mezitím byla „Twigson and the Sea Monster“ prodána Nizozemsku (NPB). Film se prolíná v živé akci a animaci a sleduje děti, které odjíždějí se svou tetou Thou na kouzelný ostrov, kde musí čelit tajemnému mořskému červu. Film „Twigson and the Sea Monster“ režíruje Tove Undheim a produkuje jej SF Studios.

Příběh pokračuje

Seznam REinvent International Sales zahrnuje „The Emigrants“ od Erika Poppeho, „The Pact“ od Bille Augusta a „Omerta 6/12“ od Aku Louhimies.

Nejlepší sestava

účast v Zpravodaj je různorodý. Nejnovější zprávy sledujte na adrese Sociální síť FacebookA Cvrlikání, A Instagram.