IPhone 13 vypadá tváří v tvář redesignu Pixel 6 více zklamáním

Pokud si chcete koupit iPhone, nemusí to být dobrý rok, protože soudě podle pověstí to hodně připomíná IPhone 13 Byla by to drobná aktualizace prostřednictvím IPhone 12 . Pokud ano, možná budete mít problém obstát proti některým dalším telefonům, které letos vidíme – nejvýznamnějším z nich je Google Pixel 6 .

Samozřejmě jde o iPhone, o kterém mluvíme, takže bez ohledu na to bude určitě velmi úspěšný. Apple může každý den upgradovat a připojit se k čipsetu a iPhone 13 se bude i nadále prodávat v milionech. Pokud však zoufale nedokážete získat nový iPhone, může se vyplatit buď počkat další rok, nebo nahlédnout do světa Androidu pro svůj další telefon.

iPhone 13? Spíše jako iPhone 12S

Zvěsti o iPhone 13 jsou stále začátky, ale z toho, co jsme zatím slyšeli, může být iPhone 12S ve všem kromě jména ( Nebo možná také jménem ).

Úniky naznačují iterativní aktualizaci se stejnou řadou telefonů jako v loňském roce (což znamená, že můžete očekávat také iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max), stejnou velikost obrazovky a stejné rozlišení.

Návrh rozsahu iPhonu 13 bude také pravděpodobně podobný designu rozsahu iPhonu 12, pokud se budou šířit pověsti o čemkoli. Očekávejte mírné rozměrové úpravy, ale ne mnohem víc.

Je možné, že iPhone 13 bude vypadat velmi podobně jako iPhone 12 (Obrazový kredit: Budoucnost)

Kamery by mohly být vylepšeny o něco více, ale nic z toho, co jsme dosud slyšeli. Očekávejte drobné sloty a vylepšení hardwaru, ale žádné drastické upgrady.

Dokonce i čipset, na který lze u každého nového modelu obvykle počítat s velkým posílením, může být poměrně skromným upgradem s Zprávy naznačují Je to přibližně stejná velikost jako čipset iPhone 12, což znamená, že to pravděpodobně nebude velké zlepšení.

Jediným velkým upgradem, který vypadá pravděpodobně u řady iPhone 13, je přechod na obrazovky s obnovovací frekvencí 120 Hz, ale zatím se to říká jen pro modely Pro a je to něco, co Android nabízí už roky – s řadou telefonů Android sportovní vyšší obnovovací frekvence.

Vyberte Pixel 6

Když už mluvíme o telefonech s Androidem, zdá se, že když se Apple zabývá iPhone 13, vypadá to, že Google konečně vyšel z hibernace a vytvořil vzrušující zařízení.

Nechceme se obejít bez předchozích pixelů – jsou to elegantní a stylové smartphony se skvělým softwarem, skvělými fotoaparáty a obvykle dostupnými cenami. Nejde však o úplně nejambicióznější nebo nejinspirativnější zařízení, ačkoli Google Pixel 6 může být.

Říkáme „možná“, protože zatím nebylo nic potvrzeno, ale únik odhalil možný design a je úplně jiný nejen od předchozích pixelů, ale také od jakéhokoli jiného telefonu. Černý blok fotoaparátu se táhne od okraje k okraji a je orámován oranžovou nahoře a bílou nebo broskvovou dole pro poutavý vzhled.

Toto může být náš první pohled na Pixel 6 (Fotografický kredit: John Prosser / RendersbyIan)

Ano, vypadá to jako Geordie La Forge v telefonní podobě a musí to být rozporuplné, ale není to zdaleka nudné nebo roztomilé.

Spolu s Pixel 6 O plátcích vyrobených Googlem se říká , Telefon může být mnohem víc než jen mocný způsob, jak získat Android na skladě – může to být skutečný uchazeč o lajky Samsung Galaxy S21 Díky tomu může iPhone 13 vypadat nudně.

I když srovnání Pixel 6 neposkytne žádnou službu pro iPhone 13 (zejména u obou, které pravděpodobně přistanou na konci roku), nebude to jediný vzrušující telefon, který přistane – nebo přistane – v roce 2021.

Z Xiaomi Mi 11 Ultra S úžasnou sadou kamer a zadní obrazovkou, do Samsung Galaxy S21 Ultra S podporou připravovaného S-Pen a nekonečných fotoaparátů Samsung Galaxy Fold 3 A Huawei P50 (Zdá se, že má vlastní bláznivý design fotoaparátu a pravděpodobně bude používat HarmonyOS), v zemi Android i mimo ni se děje spousta vzrušujících věcí, pokud jde o design a funkce.

Světlá budoucnost

Tím nechci říci, že na telefonech Apple není co vzrušovat, ale možná budete muset počkat do roku 2022 nebo později, než vzrušení přinese ovoce.

Za prvé jsme slyšeli zvěsti, že by mohl být přítomen iPhone 14 48megapixelový hlavní fotoaparát (Pouze vyšší než 12 MP v řadě iPhone 12). Je také jasné, že tento fotoaparát bude schopen nahrávat 8K video (u současných modelů vyšší než 4K).

Mezitím iPhone 15 Lze získat periskopovou kameru . To pravděpodobně umožní 5x nebo dokonce 10x optický zoom.

Také se mluví o Apple konečně upustí od zářezu Na jeho telefonech, a přestože některé zprávy naznačují, že by se to mohlo letos stát, je pravděpodobné, že počkáme minimálně do roku 2022.

Dny řezu jsou očíslovány (Obrazový kredit: Budoucnost)

Odstranění zářezu umožní zcela odlišný design a vzhled celé obrazovky a doufejme, že Apple využije příležitosti k přepracování i zbytku telefonu, protože od té doby se vizuálně příliš nezměnilo iPhone X Nejprve představila zářez společnosti Apple Group.

V určitém okamžiku příštích dvou nebo tří let bychom dokonce mohli vidět, že by se to dalo složit IPhone Flip uvolnění.

Pravděpodobně tedy budou v budoucnosti iPhonu plánovány zásadní změny, nejen v blízké budoucnosti, a vzhledem k výše uvedené konkurenci to znamená, že iPhone 13 může být jedním z dosud nejzapomenutějších iPhonů.