Hubble pozoruje Saturnovy záhadné „disky“ klouzající po jeho prstencích

a Hubbleův vesmírný dalekohled Nově odhalená fotografie zachytila ​​tajemné, strašidelné stíny na Saturnových prstencích – nejnovější pozorování takzvaného ‚reproduktoru‘, které vědce stále mátlo.

Složený snímek, který NASA zveřejnila ve čtvrtek, pořídil HST 22. října, kdy byl Saturn vzdálen asi 850 milionů mil (1,37 miliardy kilometrů). Kosmická agentura. Vesmírná observatoř obíhá Zemi ve výšce pouhých několika set mil nad zemským povrchem již více než tři desetiletí.

Astronomové již dlouho vědí o záhadných paprscích na prstencích Saturnu, které vypadají jako duchové bruslí podél prstenců a lze je spatřit na různých místech v závislosti na tom, kde se planeta ve svém orbitálním cyklu nachází.

V průběhu času pozorování odhalila, že počet a vzhled paprsků se může lišit v závislosti na sezónním cyklu Saturnu. Podobně jako Země má planeta nakloněnou osu, která způsobuje sezónní změny, ačkoli každá sezóna na Saturnu trvá podle NASA asi sedm let.

Hubbleův teleskop je naplánován na sledování nevysvětlitelného jevu na vrcholu aktivity, zatímco se výzkumníci snaží odhalit jeho tajemství.

„Posouváme se směrem k saturnské rovnodennosti, kde očekáváme maximální aktivitu reproduktorů, s vyšší frekvencí a tmavšími pruhy, které se objeví během několika příštích let,“ řekla Amy Simonová, hlavní vědecká pracovnice Hubble's Exoplanet Atmosphere Legacy neboli OPAL. program, v současné situaci. Simon pracuje v Goddardově centru kosmických letů NASA v Greenbeltu v Marylandu.

Saturnova podzimní rovnodennost by měla nastat 6. května 2025.

a Vesmírná loď NASA Voyager 2 První důkazy o reproduktoru byly zachyceny v 80. letech 20. století. Planetu pozorovala mise Cassini, sonda věnovaná Saturnu Jev se vyskytuje během jeho sezóny Vrchol na konci roku 2000.

Novější pozorování z HST Stalo se tak začátkem tohoto roku v rámci obnovené kampaně na identifikaci důvodů vzhledu řečníka.

Tato vlákna mohou na fotografiích vypadat malá, ale podle NASA jsou ve skutečnosti větší než Země na šířku a průměr.

Vědci budou pokračovat ve studiu Saturnova tajemného reproduktoru během rovnodennosti v roce 2025 ve snaze konečně přijít s vysvětlením těchto zjevení.

NASA ve zprávě uvedla: „Podezřelou příčinou reproduktoru je měnící se magnetické pole planety.“ Únorová tisková zpráva. „Planetární magnetická pole interagují se slunečním větrem a vytvářejí elektricky nabité prostředí.

„Na Zemi, když tyto nabité částice dopadnou na atmosféru, je to vidět na severní polokouli jako polární záře, neboli polární záře.“

Astronomové v podstatě předpokládají, že malé částice by se touto aktivitou mohly nabít, což by způsobilo, že by se nakrátko zvedly výše než okolní materiál a vytvořily zjevnou vybouleninu.

Výzkumníci doufají, že data z HST tuto teorii jednou provždy potvrdí nebo vyvrátí na základě pozorování shromážděných sondou Voyager 2 a misí Cassini.

Video vysvětlení: Sedm snímků z Hubbleova vesmírného dalekohledu, každý pořízený asi čtyři minuty od sebe, je spojeno dohromady, aby ukázaly „mluvící“ útvary obíhající kolem Saturnu.