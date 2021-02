Hra Animal Crossing: New Horizons verze 1.8.0 je nyní k dispozici – předměty Super Mario a další

Stáhněte si bezplatnou aktualizaci 2/25 a získejte nástěnnou malbu do své poštovní schránky ve hře zdarma! Na objednání tematických předmětů Super Mario Bros. budete muset počkat do 3/1. , Ale to by mělo jen zajistit, aby vaše nápady zdobení plynuly! pic.twitter.com/c3ZW5ckT29– Nintendo America (NintendoAmerica) 24. února 2021