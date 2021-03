FIFA World Cup 2022 – European Qualifiers – Czech Republic vs Belgium Previews and predictions

Vyberte sport, o kterém chcete slyšet, a TSZ vám pošle nejlepší náhledy, analýzy a předpovědi přímo do vaší doručené pošty. Zaregistrujte se ještě dnes!

fakta

Kdy je zápas mezi Českou republikou a Belgií? So 27Y Březen 2021-19: 45 (UK)

Kde proběhne zápas mezi Českou republikou a Belgií? Stadion Sinobo, Praha

Kde mohu získat vstupenky na Česko vs Belgie? Nejnovější informace o vstupenkách najdete na oficiálních stránkách jednotlivých národních týmů

Jaký televizní kanál je Česká republika proti Belgii? Sky Sports

Kde mohu sledovat zápas Česko – Belgie? Předplatitelé Sky Sports mohou zápas vysílat živě přes Sky Go

Prognózy

První dvě místa ve skupině E soutěží přímo proti sobě, protože Česká republika hostí Belgii na stadionu Sinopo. Belgičané, kteří zvítězili ve skupině a automaticky se kvalifikovali na mistrovství světa 2022, měli dobrý začátek domácím vítězstvím 3: 1 nad Walesem. Česká republika však postoupila vítězstvím 2: 6 nad Estonskem, aby umístila tento zápas na špici skupiny E na rozdíl branek. Zatímco Belgie nepřekvapivě vstoupí do této soutěže jako přední hráč s ohledem na bohatství, které má k dispozici jak v záloze, tak v útoku, hostitelé prokázali svou ofenzivní zdatnost proti Estonsku a hattrick jako Thomas Sochik by byl noční můrou. Od standardních i pozdních úderů až po belgickou penaltu ze středu pole. Česká republika je v tomto zápase více než schopná skórovat alespoň jednou, ať už je to cokoli, a proto by mělo být preferováno, aby oba týmy skórovaly v Praze.