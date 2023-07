Fanouškovská základna Diablo 4 Devs Front Irate Frank Campfire Chat, „Víme, že je to špatné, víme, že to není zábava“

Odpor před Diablo 4zhoubná sezóna Patch (který byl mnohými vnímán jako obecný nerf) byl Blizzardem zpracován osvědčeným způsobem od vývojářů, kteří byli odjakživa sužováni. Hlavní členové studia mají Postavte se rozzlobenému davu v živém chatu u táborákuformát, který má diváky uklidnit svým uvolněným a neformálním stylem.

Místo toho, s energií a řečí těla pachatele, který čelí soudu, přislíbili přidružený ředitel komunitního managementu Adam Fletcher, herní ředitel Joe Shelley a přidružený herní ředitel Joe Biborah změnu v průběhu nepříjemné hodiny.

Fletcher vytvořil precedens pro Tense Justice s působivou upřímností: „Abychom začali, myslím, že chceme jasně ocenit zpětnou vazbu od všech, pokud jde o oslabení hráče. Víme, že je to špatné, víme, že to není zábavné, a je to něco, o čem sami víme, že pro hráče není tím nejlepším herním zážitkem.“

🔥 DIV je navržen tak, aby byl zážitek s omezenou energií, ne nekonečný ⚔️ Cílem je umožnit úspěch s více sestaveními na třídu Na podporu této vize byly v patchi 1.1.0 implementovány změny Více níže 👇 – Diablo 21. července 2023

O víkendu byla zveřejněna oprava, která zvýší hustotu nepřátel v Endgame Nightmare Dungeons. Hardcore je na cestě k Čarodějkám a barbarům, stejně jako další záložka Stash k kořisti, ale až v aktualizaci 1.1.1, která je pravděpodobně ještě pár týdnů pryč.

Jak si dokážete představit, nešťastní hráči dělali to, co dělají nešťastní hráči ve svých zažitých tradicích; Diablo 4 na PS5 má na souhrnném webu Metacritic působivé kritické hodnocení 88, což je v ostrém kontrastu s 1.9 Uživatelské bodykterý spadl z útesu po zřejmě koordinovaném pokusu o bombardování.

Kam hra zakotví, se teprve uvidí a nakonec ukáže až čas. Diablo 4 je stále velká prodejní síla s brutální hráčskou základnou, z nichž většina (alespoň minulý měsíc) Nepřekonalo to ani kampaň hry Tím pádem byste se teď pravděpodobně příliš nestarali o vyvážení koncovky. co si o tom všem myslíš? Dejte nám vědět v toleranční komunitě v sekci komentářů níže.