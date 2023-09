„Dost času“ dostat asteroid pryč ze Země

(NewsNation) – Vzorky z hlubokého vesmírného asteroidu byly v neděli po sedmileté cestě svrženy padákem zpět na Zemi na kosmické lodi NASA.

Slavný astrofyzik Neil deGrasse Tyson řekl: „Byl bych spokojený jen s pár gramy. Dostal jsem celý kilogram, asi půl kila, kamenů a prachu Bennu.“

Tyson se připojil k NewsNation Prime, aby diskutoval o asteroidu Bennu, který by podle vědců mohl zasáhnout Zemi v roce 2182.

Vzorek asteroidu má přistát na Zemi v neděli



„Zdá se mi, že 160 let v budoucnosti by byla velmi dlouhá doba na to říct: ‚Hej, pojďme toho využít, i když šance je jen jedna ku 3 000,‘“ řekl Tyson v reakci na potenciální kolizi. to je důvod k vývoji programu.“ Obranný, kde se můžeme obrátit směrem k asteroidům.“

„A mimochodem, ne, nechcete to vyhodit do povětří. Filmy to chtějí vyhodit do povětří, ale existují jemnější, jemnější způsoby, jak to můžete otočit buď před námi, nebo za námi, když křižuje oběžnou dráhu Země.“ “ dodal Tyson.

Během letu kolem Země uvolnila sonda Osiris-Rex vzorek kapsle ze vzdálenosti 63 000 mil (100 000 kilometrů). Malá kapsle přistála o čtyři hodiny později na odlehlé oblasti vojenské země, zatímco mateřská loď vyrazila za dalším asteroidem.

Vědci odhadují, že kapsle obsahuje alespoň šálek suti asteroidu bohatého na uhlík známého jako Bennu, ale nebudou to vědět s jistotou, dokud nebude kontejner otevřen za den nebo dva. Část se vysypala a odplula pryč, když kosmická loď nabrala příliš mnoho materiálu, a při montáži před třemi lety zasekla víko kontejneru.

K této zprávě přispěla agentura Associated Press.