Komentář k tomuto příběhu komentář

NEWARK, NJ – Když New Jersey Devils podepsali Ondřeji Balátovi pětiletou smlouvu na 30 milionů dolarů v offseason, doufali, že jsou správně tam, kde jsou nyní – v play off NHL poprvé za pět sezón. Trenér Lindy bude mít k dispozici Rafa Balata, když v úterý v Prudential Center začne série proti konkurenčnímu New York Rangers.

Jasně, bývalý nejlepší nasazený Jack Hughes, Nico Hischer, superstar Dougie Hamilton a nováček brankář Vítek Vaníček, všichni budou hrát klíčovou roli v bitvě nejlepších 7. Ale když dojde na play-off, Palat – Pally, jak poukázali jeho spoluhráči ven k němu – jsou peníze.

Bývalý útočník Tampy Bay odehrál za dvojnásobného šampiona 138 posezónních zápasů, v nichž zaznamenal 48 gólů a 46 asistencí. Těchto 94 bodů je 119. v celkové historii play off NHL.

Ještě pozoruhodnější je, že Balát má 20 s jediným gólem od své první kompletní sezóny s Lightning v letech 2013-14.

„Myslím, že se staví do pozice, aby uspěl v kvalifikaci,“ řekl Ruff po sobotním tréninku. „Myslím, že když se dostatečně často dostanete na správné místo a dostatečně často děláte správné věci, můžete toho využít, a on to udělal.“

Dvaatřicetiletý Čech se ve své první sezoně v New Jersey zranil. Měsíc do sezóny si vyžádal operaci kyčle a vrátil se až začátkem ledna. Celkově Balát odehrál 49 zápasů, vstřelil osm branek a měl 15 asistencí. Celkový počet zápasů byl nejnižší od doby, kdy strávil většinu sezóny 2012-13 v AHL a odehrál jen 14 zápasů NHL.

„Samozřejmě chci dávat více gólů a více bodů,“ řekl Balát. „Ale jsme v play off, začíná skutečná sezóna.“

Balát řekl, že nikdy neodehrál zápas po sezóně s tím, že potřebuje gól nebo dva. Je to muž role, připravený hrát na jakékoli lince a v jakékoli situaci. Má práci a necítí žádný tlak. READ Čeští občané získávají 1,3 milionu dolarů na moderní tank pro Ukrajinu

„Jak jsem řekl, hrál bych stejně a pomohl týmu jakýmkoli způsobem,“ řekl. „Takže pokud jde o střílení gólů, možná střílení gólů, pokud je to blokování střel, zachycení střel nebo podobné věci. Udělám cokoliv, abych vyhrál tým.“

Soupiska Devils je plná hráčů, kteří se nikdy neprobojovali do play off. Hughes, který zaznamenal 43 gólů a 99 bodů v kariéře, vede seznam, který zahrnuje Dawsona Mercera (27 gólů). Heischer (31) a Jesper Pratt (32 gólů) mají za sebou pět nebo méně zápasů play off.

Balát řekl mladému týmu dvě věci o play off: Užil si to a teď věděl, že mohou vyhrát pohár Lorda Stanleyho.

Nebude to jednoduché. Zatímco Tampa Bay měla blízko k vítězství ve třech z prvních šesti sezón Balátu, ve skutečnosti to neudělala až do sedmé a osmé sezóny. Loni prohráli s Colorado Avalanche ve finále Stanley Cupu.

Balát řekl, že problémem může být nedostatek posezónních zkušeností.

Řekl: „Asi bych lhal, kdybych řekl, že to tak nebylo, víš.“ „Trvalo nám to osm let, sedm let v kvalifikaci a pak jsme se konečně dostali do finále a pak jsme vyhráli a pak jsme vyhráli druhé. Ale trvalo nám hodně let, než jsme vyhráli. A není to jednoduché. Víte , někdo nikdy nevyhraje. Je těžké vyhrát těžkou trofej.“ „.

Devils vstupují do play-off poté, co zaznamenali bilanci 52-22-8 – výhry a 112 bodů jsou rekordy franšízy.

Rangers, kteří v minulé sezóně prohráli ve finále Východní konference s Lightning, měli bilanci 47-22-13 a získali 107 bodů.

New Jersey vyhrál sezónní sérii 2-1, vyhrál jeden zápas v prodloužení.

Poznámky: Devils F Timo Meier (40 gólů) v sobotu netrénoval kvůli otravě jídlem. Rove řekl, že se cítí lépe. … Čtvrtá řada C Michael McLeod je zpět v tréninku poté, co vynechal poslední dva zápasy. READ Česká republika popírá zprávy o svém záměru dodat Ukrajině tanky Leopard 2