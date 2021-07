Česká rally Uruguay, postup do semifinále – olympijská kvalifikace FIBA ​​Victoria, Kanada 2020

VICTORIA (Kanada) – Výbuch první poloviny hry, návrat do druhé poloviny, vzrušující závěrečné okamžiky a zmeškaný střelou vítězný úder: Česká republika a Uruguay poskytly fanouškům soutěžní hru. Češi unikli povstání Uruguaye ve druhé polovině, vyhráli 80: 79 a postoupili ze skupiny B do semifinále. V sobotu hrají s Kanadou o místo na šampionátu. Uruguay byl vyřazen se ztrátou. Bod zvratu: Česká republika se ve druhém čtvrtletí ujala vedení 19: 0, aby přeměnila deficit 22–19 na vedení 38–22. Češka pořídila sedm přímých střel, včetně skóre tři na čtyři na čtyři. Uruguay snížil svůj deficit na bod pozdě ve hře, ale Jasonovi Grangeerovi zbyly tři 5 sekundové vedení. Herní hrdina: Tomáš Sodoranský. Nejlepší český hráč zvítězil o 19 bodů, 8 asistencí a 7 doskoků. Ve sporu: Ontrage přidal 12 bodů, 11-double-double za Paulinův check. Granger a Bruno Fitibaldo nastříleli za Uruguay 22 bodů. Granger přidal 7 doskoků, 7 asistencí a 3 zisky. Statistiky nelžou: Česká 51,7 procentní střelba a velký rozdíl v běhu střední kamery. Ale 22 bodů obratu rozmotalo téměř všechno. Sečteno a podtrženo: Češi potřebují uklidit, pokud chtějí v semifinále porazit Kanadu. V prvních dvou hrách dosáhli 37 průlomů a nevykazovali instinkt zabijáka. říkali: FIBA

