Bronzová medaile pro Česko na mistrovství světa juniorů IIHF

Po napínavém turnaji se česká juniorská hokejová reprezentace mužů vrátila s bronzovou medailí. Bylo to již druhým rokem po sobě, co Česko získalo medaili na turnaji do 20 let, což je pro zemi, která se v soutěži neumístila od roku 2005, velký úspěch.





Fin Aleksandari Kaskimaki v akci proti Čechovi Jakubu Stankleovi|Foto: Adam Ihse, ČTK

6. ledna večer vítali hráče české hokejové reprezentace mužů do 20 let blízcí a fanoušci na Letišti Václava Havla při návratu domů z Mezinárodního šampionátu v ledním hokeji ve švédském Göteborgu. V pátek večer tým porazil Finsko 8:5 a skončil na turnaji třetí a vysloužil své zemi bronzovou medaili.

Páteční zápas byl normální. Když Finsko vedlo většinu zápasu, Česko předvedlo v posledních minutách třetí třetiny ohromující obrat a vstřelilo čtyři góly během necelých dvou minut.

Není to poprvé, co se Česko vrátilo do soutěže. Během čtvrtfinálového zápasu proti Kanadě skórovali, když ve třetí třetině zbývalo pouhých 11 sekund, aby zlomili nerozhodný stav 2:2 a postoupili do semifinále. Jejich sny o zlaté medaili se nezdařily proti domácímu Švédsku a Česko se do finále nekvalifikovalo.

Český tým slaví zisk bronzové medaile po turnaji IIHF World Junior Championship v ledním hokeji.|Foto: Björn Larsen Rosvall, ČTK

Pro Česko je to druhá medaile na mistrovství do 20 let. Loni v roce 2023 získali stříbrnou medaili, když v zápase o zlato podlehli Kanadě. Před hrami v roce 2023 země nezískala medaili od druhého místa v roce 2005.

Když byl dotázán na letošní výkon svého týmu, Tomáš Hamara, který skóroval vítězem zápasu, když zbývalo 1:41 v základní hrací době, odpověděl. „Celý turnaj jsme hráli jako tým, nebyli tam žádní jednotlivci. Byl to tým. Jsem opravdu rád, že toho mohu být součástí.“