Poslání NASA dostat lidi na asteroid byl odhalen – přežijete?

Podle vědců by dnes živí lidé mohli být svědky toho, jak astronauti poprvé přistávají na asteroidu.

Výzkumníci analyzovali rozpočet NASA od 60. let 20. století, aby posoudili pravděpodobnost vyslání mise do pásu asteroidů během příštího století.

Na základě svých odhadů ukázali, že první mise s lidskou posádkou k asteroidu se může uskutečnit co nejdříve v roce 2073.

Výzkum vedli vědci z Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně a je zveřejněn na webu Arxiv minulý týden.

Tým předpověděl časový rámec, ve kterém by astronauti mohli přistát na Marsu, Jupiteru, Saturnu a vesmírném kameni v pásu asteroidů.

Aby tak učinili, podívali se na to, jak se změnil rozpočet NASA od založení vesmírné agentury v roce 1958.

Výzkumníci zaznamenali řadu skoků v množství peněz, které NASA musela spálit na základě velkých událostí v průběhu let.

To zahrnovalo první roky programu Apollo v roce 1966 a v roce 2018 oznámení projektu Artemis o návratu na Měsíc.

Výzkumníci vedení Jonathanem Jiangem dospěli k závěru, že celkovým trendem je trvalý růstový trend.

Použili také historická data k předpovědi, jak bude technologie v nadcházejících desetiletích postupovat.

NASA musí udělat řadu skoků, než bude moci bezpečně vyslat astronauty na vzdálené mise na jiné planety.

Vědci dospěli k závěru, že pilotovaná mise k asteroidu by se mohla uskutečnit již v roce 2073, zatímco astronauti by mohli přistát na Jupiteru do roku 2103 a na Saturnu do roku 2132.

Napsali: „Dosavadní výsledky naznačují, že světy naší sluneční soustavy jsou v celé historii lidstva pouze prvky světla na noční obloze a brzy budou na dosah.

Začněte svůj den se vším, co chcete vědět Ranní zpráva nabízí nejnovější zprávy, videa, fotografie a další.

„Náš model naznačuje, že přistání lidí na světech za Měsícem a Marsem může být svědkem mnoha dnes žijících.“

Pilotované mise NASA zatím nešly dále než program Apollo, který před 50 lety přistál poslední astronauty na Měsíci.

Vesmírná agentura od té doby vypustila desítky lidí na Mezinárodní vesmírnou stanici 250 mil nad Zemí.

V blízké budoucnosti má naplánovanou řadu misí ke vzdáleným asteroidům, i když na palubě nikdo není.

V loňském roce NASA vypustila kosmickou loď, která bude srazit s asteroidem Na sebevražednou misi, která by jednoho dne mohla pomoci zachránit lidstvo.

Mise Double Asteroid Redirection Test (DART) se letos v létě srazí s vesmírným kamenem Demorphos 11 milionů mil od Země.

Ambiciózní projekt – zahrnující týmy z NASA a Evropské vesmírné agentury – má otestovat technologie, které mají zabránit srážce smrtícího asteroidu se Zemí.

NASA má také v plánu poslat vesmírnou sondu K asteroidu 16. Psyché Prozkoumat původ sluneční soustavy.

Japonská vesmírná agentura v roce 2018 úspěšně přistála s kosmickou lodí na asteroidu Ryugu a shromáždila vzorky, které byly vráceny na Zemi.

Tento příběh se původně objevil slunce Se svolením je zde reprodukován.