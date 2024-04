2024 Worlds Game Preview: USA vs Česko

USA jsou zpět v akci s další noční hrou dnes večer, když se v 19 hodin EDT utkají s Českem.

Základy: Pátek 5. dubna – Spojené státy vs. Česká republika – 19:00 EDT, Adirondack Bank Center, Utica, NY (NHL Network, TSN3)

Co čekat

Caroline Harvey střílela přes Katrinu Dzekovskou během semifinálového zápasu v roce 2023. Foto zdvořilost IIHF .

Američané ve středu vyhráli nad Švýcarskem 4:0. Po bezgólové první třetině se USA konečně prosadily proti švýcarskému brankáři Andreu Brantleymu. Nováček seniorské reprezentace Haley Winn při svém debutu vstřelil dva góly, zatímco seniorky Hilary Knight a Kendall Coyne Schofield daly další góly. Celkově ve hře dominovaly USA a nebýt Brantleyho, hra by byla mnohem horší. Dobré časy nastanou dnes večer v prvním poločase proti Sexes, než se zítra utkají s Finskem.

Mezitím Češi ve středu odpoledne dokráčeli k suverénní výhře 4:0 nad Finskem. Gól vstřelily Adéla Sabovalivová, Klára Himlarová, Natali Mlinková a Tereza Blosová, poslední dvě do prázdné branky. Vzhledem ke dvěma brankám do prázdné branky nebyl zápas tak vyrovnaný, jak by skóre napovídalo, ale i tak to byl od Čechů skvělý výkon a porazili Finy 33:21. Prohlášené vítězství staví Česko do dobré pozice k zajištění vysokého umístění do vyřazovacích bojů, kde doufají, že si zajistí alespoň třetí bronzovou medaili za sebou. Ale mohlo by toho být víc . Zkuste využít něco z hybnosti, kterou vybudovali ve středu, abyste ukázali, že dokážou vydržet s velkými psy.

Klára Beslarová hraje za svou sítí v utkání s Finskem. Foto zdvořilost IIHF .

Dnes večer v brance Čechů očekávejte, že Klára Beslarová bude mít další start poté, co si vysloužila shutout proti Finsku. Navzdory tomu, že kvůli zranění vynechal loňské mistrovství světa, není pochyb o tom, že letos znovu zaujme svou dlouholetou startovní roli. Kariérní sezónu má za sebou s Brynäs IF z SDHL, kde zaznamenává rekord 14-6-0 a jeho šumivých 1,76 GAA a 0,935 SV %.

U Američanů bude pravděpodobně startovat Nicole Hensleyová. Vzhledem k tomu, že to jde zády k sobě, dostane mastnotu v jedné ze dvou her a na základě nedávné historie mi moje nitro říká, že to bude dnes večer. V každém z posledních tří zápasů, bez ohledu na soupeře, nastoupily USA v prvních dvou zápasech se dvěma různými brankáři a v těchto zápasech se ani nepotkaly. USA měly vždy ten luxus, že měly na soupisce několik špičkových a zkušených brankářů, takže je rozumné nechat jejich dva nejlepší vstoupit do hry brzy. Chůze zpět dělá věci letos o něco zajímavějšími, ale pořád si myslím, že to bude dnes večer Hensley a zítra Erin Frankel. Hensley má v této sezóně bilanci 3-3-1-3 a vynikajících 1,79 GAA a 0,933 SV% pro špičkový tým PWHL Minnesota.

USA klíč ke hře

Savannah Harmonová prošla během MS 2023 pod hokejkou Mikaely Bejslovové. Fotograf Matt Zambonin/IIHF .

Připravte se hrát hned od začátku. Američané ve středu odvedli skvělou práci, když odehráli celých 60 minut, a dnes večer budou muset vynaložit stejné úsilí. Amerika sice Čechům v minulosti dominovala, ale neberou je jako samozřejmost. Jak již bylo zmíněno, Češi jsou hladoví dokázat, že dokážou být víc než tým vyhrávající bronzovou medaili, a toto je nejlepší soupiska, jakou kdy postavili. Ukázali to proti konkurenčnímu Finsku a nyní je čas ukázat se proti jedné z velkých zbraní. Amerika je v tomto stále favoritem, ale bylo by moudré nedávat Česku brzy žádnou naději.