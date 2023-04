13. den polské kulturní akce oslavuje vztah Brna k Poznani – Brněnský deník

Dny polské kultury se v Brně konají od roku 2011. Foto: Freepik.

Brno 14. dubna (BD) — To nejlepší z polské kultury přijede do Brna již po třinácté. Brňané si budou moci vychutnat polské jídlo, film, hudbu a kulturu během festivalu Dny polské kultury, který začal tento týden a potrvá do konce dubna.

Jarní dny polské kultury v Brně jsou jednou z aktivit organizovaných v rámci Dohody o partnerství mezi Brnem a Poznaní, podepsané v září 1966. V rámci této kulturní výměny se Brno a Česká republika představí v rámci Podzimních dnů české kultury v Poznani. Dohoda o partnerství tehdy zahrnovala oblasti kultury, cestovního ruchu a komunálního hospodářství. V květnu 1989 byla rozšířena o oblast ekonomiky a výměny odborníků (zejména pracovníků univerzity).

Hosté přijedou nejen z partnerského města Poznaně, ale také z jiných částí Polska, kteří představí části své západoslovanské kultury. U příležitosti 600. výročí města Lodž se v Kobleně do 4. května konala výstava fotografií města. Ve stejné ulici bude ve svých patrech Knihovna Jiřího Mahena hostit řadu různých výstav. Jak spolu bojovali Češi a Poláci za druhé světové války, připomene výstava na Univerzitě obrany od 17. dubna do 10. května.

Pro příznivce polských filmů jich Kino Art ukáže během příštího týdne v rámci Kocham Film Festivalu řadu, hudbu zastoupí dva koncerty v Knihovně Jiřího Mahena: 17. dubna vystoupí Bacewiczův smyčcový kvartet díla polských skladatelů a druhý den česko-polský hudební večer, společně s Cimbálovým souborem Brno ZUŠ Smetanova a Prvním nesymfonickým orchestrem v Poznani.

Literární část programu na téma stého výročí narození nositelky Nobelovy ceny Wislawy Szymborské, kterou 26. dubna připravili polští studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Na památku národa také polská novinářka Magdalena Grzybashkowska představí svou knihu „Voják“ o osudech dětí za 2. světové války (27. dubna).

Hlavními organizátory festivalu jsou Odbor vnějších vztahů Magistrátu města Brna a Knihovna Jiřího Mahena. Mezi další partnery patří Polský institut v Praze, město Poznaň, Raczyńské knihovny v Poznani, Jihomoravský kraj, Lodžské vojvodství, Kino Art a Baroko Restaurant.

Více informací a kompletní program festivalu najdete na dpk.brno.cz.



