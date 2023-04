Víkendové titulky: Česká tenisová hvězda Petra Kvitová vyhrála Miami Open

Valdštejnská zahrada v areálu Senátu ČR je tento víkend po zimní přestávce opět otevřena pro veřejnost. Návštěvníci se mohou zahradou procházet od 7:00 do 19:00 ve všední dny a od 9:00 do 19:00 o víkendech až do konce října s volným vstupem do zahrady a letními koncerty.