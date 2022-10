Velká obrazovka a lepší výdrž baterie iPhone

Testoval jsem jablkoNový iPhone 14 Plus za 899 $ se v posledních dnech objevil v obchodech v pátek. Má největší obrazovku, kterou můžete získat na iPhone, aniž byste museli platit 1 099 $ za model Pro, a vůbec nejlepší výdrž baterie na iPhone.

iPhone 14 Plus je skvělý pro lidi, kteří chtějí jen větší obrazovku a nevadí jim, že přijdou o nové funkce Pro a Pro Max, jako je Dynamic Island a vždy zapnutý displej.

Ale vypadá to, že většina kupujících se zatím hrnula k modelům Pro na běžném iPhone 14.

Analytici Bank of America vydali vzácné snížení na akcie společnosti Apple minulý týden a snížil svou cílovou cenu kvůli „slabší spotřebitelské poptávce“ a potenciálu zpomalení cyklu iPhone, protože spotřebitelé zpomalují utrácení. Banka navrhla, že ačkoli doposud existoval silnější mix nákupů modelů Pro, nevyvážilo by to pokles příjmů a zisků, pokud by Apple celkově prodal méně jednotek.