Tito mořští savci už nikdy nemohli žít na souši

Každého, koho překvapí nedávná zpráva o kosatky útočící na čluny, by se mohlo ulevit, když bude vědět, že vědci dospěli k závěru, že tito masivní savci se vyvinuli natolik, že se nemohou dostat zpět na pevninu. Totéž platí pro všechny velryby, delfíny a vlastně všechny „vševodní“ savce. živá vědaS odvoláním na studii v Proceedings of the Royal Society b. Neobvyklá hypotéza vyžaduje podstatné pozadí: první život začal v oceánech a první organismy vylezly z oceánu na pevninu před 350 miliony až 400 miliony let, Phys.org. Asi o 100 milionů let později se někteří z těchto suchozemských tvorů odvážili zpět do moře a nakonec „vyvinuli prostředky k životu tam“.