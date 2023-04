Šéf West Hamu David Moyes nyní musí prokázat, že je mužem pro tuto velkou příležitost v Evropské lize | fotbalové zprávy

Pokud West Ham vyhraje konferenční Evropskou ligu, bude to nejméně zábavná úspěšná sezóna vůbec. Takže to někdo tento týden krátce vložil na sociální média, aby zapůsobil na Hammers.

Krátce po 22:00 ve čtvrtek večer se však v tiskovém boxu londýnského stadionu ozvalo, že lety do Alkmaaru přes Amsterdam se rychle vyprodávají a ceny letenek jsou závratné.

Vzhledem k neuspokojivému tažení West Hamu v Premier League je nyní taková evropská sláva na očích šokující, nečekaná a ve stejné míře znepokojující.

David Moyes si proti Gentu vybral nejsilnější tým, který měl k dispozici, protože se mu podařilo vytvořit mezi nimi a posledními třemi v Premier League trochu volného prostoru.



obrázek:

Declan Rice ukázal, proč je hledaný muž



Hammers zaostávali o gól, ale dobojovali k vítězství 4:1 v noci a celkově 5:2. To znamená dostat se do kontinentálního semifinále druhý rok za sebou poté, co se v minulé sezóně dostal do stejné fáze Evropské ligy.

Bylo jen málo vzpomínek hodných skvělého sestřihu – dokud Declan Rice po hodině nezvedl míč od Camille Piatkowski, běžel s ním a nikdy se neohlédl.

„Byl to úžasný gól,“ řekl Moyes. „Royův individuální gól od Rovers. Je to hráč s velkými schopnostmi a tento gól ho dnes večer shrnul.“



obrázek:

Rice nasměruje svou střelu do vzdálenějšího rohu



„Je to takový hráč. Proto si ho velmi vážíme. Pokud někdo pochybuje, zda to dokáže, řekl bych, že jste naivní. Má tolik částí ve své hře a ne vždy je ukazuje .“

„Má dobrou osobnost, ale mohl by ukázat svou osobnost trochu víc a další aspekty své hry. Někteří lidé si myslí, že to tam není, ale řeknu vám, že to tam je.“

Stejně jako u kapitána Hammers se tento týden objevily další spekulace o Moyesově budoucnosti po skončení sezóny, údajně se zvažuje i šéf Lille Paulo Fonseca.

Anton Ferdinand odpověděl na úžasný sólový gól Declana Riceho proti Gentu ve druhém zápase čtvrtfinálového zápasu Evropské ligy.



Moyes je však jen 180 minut od velkého evropského finále.

Před dvanácti měsíci, uprostřed čtvrtfinálového zápasu Evropské ligy proti Lyonu, měli Hammers za úkol porazit francouzský tým mimo domov. Pak se mu do cesty postavil Eintracht Frankfurt, který zvítězil nad Barcelonou a případnými vítězi.

Těžší úkol to být nemohl, ale Moyes nyní čelí možnosti třízápasové hry, která bude definovat jeho druhé kouzlo ve West Hamu a možná i celou jeho manažerskou kariéru.



obrázek:

Rice byl opět hnacím motorem West Hamu



„Doufám, že to zvládneme trochu lépe,“ dodal Moyes ve své loňské reflexi.

„Buďme spravedliví, ve Frankfurtu jsme hráli proti opravdu dobrému týmu, takže bychom neměli podceňovat kvalitu týmu, se kterým jsme hráli. Ale musíme tu příležitost dobře zvládnout. Doufejme, že nám zkušenosti pomohou.“

Ve třetí evropské klubové pohárové soutěži nyní AZ Alkmaar čeká semifinále. Všechno se zdá být možné, když jste ve čtvrtek večer.



obrázek:

Paqueta slaví vstřelení druhého gólu West Hamu



„Když to říkám, usmívám se [back-to-back European semi-finals]Moise pokračoval. Mám problém si vzpomenout na dobu, kdy West Ham hrál proti sobě semifinále, a to jsem fotbalista. Loni jsme vyhráli skupinu a letos jsme vyhráli naši skupinu.

„Gent nám to ztížil na obou nohách. Neřekl bych, že nám to zpříjemnili. Na 3:1 jsme potřebovali pěkný Declanův gól a pak jsme zneužili příležitost to pořádně zakončit. Nestává se to často dáváte čtyři góly v zápase, takže jsem velmi šťastný.“ „.

Moyes se zatím rozhodně nenechá unést řečmi o cestě do Prahy na začátku června, a to i přes cestu do Final Four, která byla z velké části bez dramat. Jedenáct výher a remíza.



obrázek:

Michael slaví svou druhou noc



Skot je příliš starý na to, aby spočítal svá kuřata ve stejném týdnu, kdy Manchester United oslavil deset let od svého posledního titulu v Premier League, kdy byl vybrán, aby nahradil Sira Alexe Fergusona.

Ve fotbale neexistuje žádné boží právo, ale světla české metropole září už z dálky.

Chléb s máslem neuspokojivé ligové sezóny bude muset být vyjednán s West Hamem ne zcela bezpečným – čtyři body před sestupovou zónou – ale jen málokdo Moyese rozruší před několika dalšími velkými evropskými večery.



obrázek:

West Ham slaví Antoniovu vyrovnávací branku



Fiorentina je na druhé straně losování a odvedla tvrdou práci, aby porazila Lech Poznaň. Klub Serie A jednou porazil Everton Moyes na penalty v osmifinále Poháru UEFA v roce 2008, shodou okolností poté, co v té samé sezóně porazil AZ Alkmaar.

„Myslím, že letošní soutěž nás udržela pozitivní a udržela každého v těžké sezóně. Když jsme to potřebovali, dosáhli jsme výsledků a dnes večer jsme získali další.“

„Nikdy bych nebyl arogantní, ale naposledy jsem se podíval na AZ Alkmaar, když jsem byl třetí v Eredivisie. Je to tým mladých hráčů se spoustou vynikajících talentů v řadách.“



obrázek:

Penalta Lucase Paquety navádí West Ham na správnou cestu



„S tím, že jsou třetí v divizi, prokazovali konzistentně dobrou formu po celý rok a budou mít dynamiku.“

A 43leté čekání West Hamu na trofej se setkává s Moyesovou osobní bitvou o přidání prvního stříbra do svého životopisu. V tomto evropském dobrodružství ve stylu stealth nastal klid, ale skutečná nebezpečí a další ikonické momenty jsou před námi.

Pokud se ukáže, že je to jeho Hammers Swansong, na konci maratonské sezóny musí Moyes zabíjet a dokázat, že je konečně šéfem pro velkou příležitost.