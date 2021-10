Nellie, Bruins stále nevylučují Craigieho, hlavu vzhůru

Boston Bruins stále přistupují k Motelu 6 společně s Tuukkou Raskem a Davidem Krejčím a nechávají v centru pozornosti možnost jednoho nebo obou dlouhodobých Bruins, kteří se v této sezóně vrátí do týmu.

Poprvé od pravidelné hokejové sezóny 2009-10 nebude úvodní večerní soupiska Bostonu Bruins zahrnovat Ruska a Craigseyho, když se v sobotu večer v TD Garden utkají s Dallas Stars a začíná základní část 2021-22. Šéf týmu Boston Bruins ve středu v rozhovoru pro média prostřednictvím Zoom uvedl, že to není začátek éry post-Raska a Krejciho v Bostonu.

“Dveře jsou otevřené,” řekla Nellie znovu na otázku, zda je návrat Raskeho a Craigseyho stále do karet. „Uvidíme, co se stane. Tuukka projde rehabilitačním procesem a uvidíme, kam ho vezme. Řekli jsme jim, že dveře jsou otevřené, pokud se rozhodnou vrátit, a pak uvidíme, kam odtamtud jde, ale to ještě musí být vidět pro oba. To opravdu závisí na tom, kde jsou mentálně a fyzicky; a z pohledu Davida Krigseyho, jestli měl zájem vrátit se a odejít. Vím, že rodinná situace byla velmi důležitá pro a má na to právo, takže uvidíme, kam půjde. “

34letý Rusk a poprvé v kariéře volný hráč bez omezení, nyní rehabilituje po mimosezonní operaci kyčle a opakovaně dal jasně najevo, že pokud se rozhodne pokračovat v kariéře v National Hockey League, když mu bude povoleno hrát, bude hrát pouze za Boston Bruins.

“Myslím, že jsem hrál ve Finsku za jeden tým a měl jsem velké štěstí, že jsem součástí jednoho týmu v NHL,” řekl Rusk loni v srpnu. “Pro mě je to hrdost hrát za jeden tým a jen jeden tým. Nemám důvod už honit peníze a jít jinam. Mám pocit, že Bruins jsou můj domov, Boston je můj domov a já ‘ Vždy jsem tu chtěl hrát a já jsem tu chtěl zůstat. Peníze nebudou problém. “

Povídali jsme si se Swensem. [Bruins GM Don Sweeney] A řekl jsem, že budu levný brankář. Už nehledám smlouvu na 7 milionů dolarů, jsem na konci kariéry. Chci jen pomoci týmu. Cítím se jako zkušený brankář a přicházejí mladíci, takže ať udělám cokoli, abych pomohl hráčům, udělám to a dokončím kariéru Bruina. “

To by mohl být mnohem snazší proces než návrat Craigieho, protože na rozdíl od Raskeho hraje Kriji profesionální hokej v české lize za tým svého rodného města, HC Olomouc. V důsledku toho bude muset Krejci pro návrat do NHL vymazat ústupky. Pětatřicetiletý Krijssi se zdá být více nakloněn zůstat v České lize a odejít tam.

“Mám pro tuto sezónu smlouvu, kterou chci splnit. Neplánuji se během sezóny vrátit (do NHL),” řekl Krigsey na své úvodní tiskové konferenci s HC Olomouc. “Jsem rád, že jsem tady.” “a velmi se těším na to, co sezóna přinese.”