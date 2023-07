Nejlepší akce Prime Day na elektrokola

Od té doby, co jsem začal pokrývat produkty pro mikrodojíždění, jsem zjistil, že jsem byl schopen přestat kupovat jízdenku na metro v New Yorku – což mi ušetřilo spoustu peněz – a dalo mi to nově nalezenou svobodu přicházet a odcházet jako Prosím.

Tento příběh je součástí Amazon Prime DayPrůvodce CNET se vším, co potřebujete vědět, a jak najít nejlepší nabídky.

Bylo osobním posláním přimět každého, aby si alespoň vyzkoušel elektrokolo nebo elektrokoloběžku. Jedna z těchto skvělých nabídek Prime Day by mohla pomoci přesvědčit i vás.

Amazonka Aventon 40V (CEB860L) je elektrické kolo, které nabízí asistenci pedálů a plyn při maximální rychlosti 20 mph. 350W motor by měl být dostatečný pro každodenní dojíždění, i když není ideální, pokud potřebujete dělat strmé kopce. Kolo má sedm rychlostí pro ty, kteří chtějí cvičit. Zatímco jsme testovali další produkty Aventon a milovali jsme je, tuto motorku jsme ještě netestovali.

Motorová kola Rad Zdá se, že Rad Power Bikes mají neskutečný talent v uspokojování potřeb uživatelů a nikdy nebylo dostupnější a konfigurovatelnější elektrokolo než RadRunner 2. Toto lze nastavit pro cestující nebo náklad a podporuje 300 liber. užitečné zatížení. Je to také jeden z mála produktů, které si můžete předem otestovat návštěvou jednoho z nich Prodejny Rad Power Bike. Kolo má pedálový asistent a plyn poháněný 750W motorem. Dokáže dosáhnout rychlosti 20 mil za hodinu. Ještě musíme otestovat RadRunner 2, i když jsme už jeli číslo 3.

Josef Kaminský READ Apple uvolní předplatné podcastů příští měsíc Toto je kolo pro ty, kteří chtějí udělat něco navíc. HyperScrambler 2 obsahuje dvě 52voltové baterie, které lze používat společně a poskytují stálý proud energie i při nízké úrovni. Nebo je lze používat samostatně, přičemž cestujícím poskytují jednu baterii na cestu a jednu na cestu domů. HyperScrambler 2 může pomáhat s plynem a plynem těsně pod 30 mph. Na motorce jsou blinkry, zrcátka a světlomety v mém oblíbeném tvaru svatozáře. Díky přednímu a zadnímu odpružení je překonávání nerovností hračkou, spolu s ráfky, které nezapálí, pokud narazíte na výmoly. Nejprve si přečtěte Juiced HyperScrambler 2.

Časté dotazy na elektrokolo

Jak rychle může jet elektrokolo?

Pokud jde o maximální rychlost, pomáhá překonat hodnocení elektrokol. Existují tři kategorie.

Třída 1: Elektrokolo s motorem, který poskytuje asistenci, když jezdec šlape, ale bez plynu, s maximální rychlostí 20 mph.

Třída 2: Tento typ poskytuje stejnou maximální rychlost s pomocí pedálu jako třída 1, ale má také plyn, který jezdci umožňuje jízdu bez šlapání.

Třída 3: Má maximální rychlost 28 mph a může být buď pouze pomocí pedálu, nebo pomocí pedálu spolu s pomocí plynu.

Tyto třídy jsou omezeny na jednu koňskou sílu (750 wattů). Některá elektrokola však mohou dosáhnout rychlosti 50 nebo dokonce 60 mil za hodinu. Ale jsou to spíš šlapací motorky. Nejsou optimalizována jako tradiční šlapací kola bodu A až B a legálně nezapadají do třídy 1-3. Obvykle jsou povolena pouze elektrokola třídy 1 a 2 tam, kde jsou tradiční kola.

Potřebuji k provozu elektrokola povolení nebo licenci?

Krátká odpověď je ne; Jezdci však musí splňovat minimální věk ve svém státě (který se může lišit). V New Yorku je toto procento 16.

Mám si koupit elektrokolo nebo elektrokoloběžku?

Upřímně řečeno, je to tak zábavné mít jeden od každého. Ale pokud jste potřebovali důvod, proč si vybrat jedno před druhým, lze elektrokolo použít také jako tradiční kolo, takže jezdci těží z toho, že si zacvičí, a také ze skutečnosti, že můžete cestovat dál, i když má mrtvé. baterie. Navíc většina lidí, se kterými mluvím, se na kolech cítí lépe, protože mají s jízdou na nich více zkušeností.