Nejzajímavější na vědě je, když zjistíme, že se mýlíme

Vesmír je teď velmi horký. Odšroubovaná mise Artemis I Na své cestě na oběžnou dráhu Měsíce jde o první ze série misí, které plánují vrátit lidi na Měsíc do konce desetiletí. výstup do vesmíru Mezinárodní vesmírná stanice se zhroutila tento týden a byla Streamovali živě. oni byli Házení sraček na asteroidy Abychom dokázali naše schopnosti. A náš nový přítel, vesmírný teleskop Jamese Webba, dělá svou věc a tiše přetváří celé naše chápání toho, jak vesmír funguje.

JWST se vznáší milion mil od Země a posílá zpět snímky, díky nimž HST vypadá jako skutečný kus hovna. Fotky Webba, které se dostávají do titulků, jsou pochopitelně Ty, které jsou ohromující-Obzvláště krásné nebo nádherné obrázky, které vzbuzují úctu. Web stále bere mnoho z nich. Ale tyto umělecké snímky jsou v jistém smyslu PR dalekohledem, který má ospravedlnit jejich existenci širší veřejnosti. Skutečná věda se odehrává v analýze méně vzrušujících dat: věcí, které nejsou ani ve viditelném spektru, nebo v podrobné analýze relativně neokázalých obrazů. Včerejší velká novinka pochází z těchto akčních fotek.

Věda: NASA, Evropská vesmírná agentura, Kanadská vesmírná agentura, Tommaso Trio (University of California); Zpracování obrazu: Zolt G. Levay (STScI)

Uvědomuji si, že podstupuji riziko, že to prodám pod cenou, takže: přirozeně Ty fotky jsou úžasné, i když nejsou pilíře stvoření. A to, co ukazují – to je to, co je nafouknuté na obrázku 2 ve spodní části – je absolutní vzorec, který se rozplývá do mozku. Je to galaxie GLASS-z12 a předpokládá se, že je stará 13,45 miliardy let, tedy pouhých 350 milionů let poté, co byl vesmír vytvořen při velkém třesku. Je to nejvzdálenější světlo hvězd, jaké jsme kdy viděli.

Nebyla to však jen existence galaxie, která vzrušovala vědce – už jsme věděli, že z té doby budou galaxie, a věděli jsme, že je odhalí vynikající zobrazení JWST. Nečekané bylo, jak snadné bylo najít.

„Na základě všech předpovědí jsme si mysleli, že musíme prohledat mnohem větší oblast, abychom našli takové galaxie,“ řekl Marco Castellano z Národního institutu astrofyziky v Římě, který vedl Jeden Z dva Výzkumné práce publikované ve čtvrtek v Astrophysical Journal Letters. Vědci měli na základě současného chápání model toho, kolik z těchto jasných, plně zformovaných galaxií v raných dobách vesmíru tam bude přítomno. Tento model předpovídal, že k jeho nalezení bude potřeba kus oblohy asi 10krát větší, než zachytil Webb. Místo toho rychle prohledejte web dva Tyto galaxie objevili vědci během několika dní po zveřejnění dat pro studii.

Co to znamená, je že naše modely byly špatné a že jasné, hustě osídlené galaxie se mohly tvořit rychleji a častěji po konci hvězdného temného věku – asi 100 milionů let po Velkém třesku, kdy podmínky v raném vesmíru konečně umožnily gravitační tahy. hvězdy – než jsme si představovali.

Mýlili jsme se! To je tak roztomilé! Víš, že jsme se mýlili, jako celá doslovná pointa vědy! Vědomí, že naše modely a předpovědi byly nepřesné, nám umožňuje vytvářet nové modely, které lépe vysvětlují pozorování a přibližují nás k tomu, abychom měli pravdu. Iterativní věda a tyto malé objevy, spíše než velké, jiskřivé obrázky, jsou tím, jak nám JWST pomůže napsat a přepsat ranou historii našeho vesmíru.

„Tyhle poznámky ti vybuchnou hlavu.“ řekla Paola Santini, spoluautor Castellano et al. papír. „Toto je zcela nová kapitola v astronomii. Je to jako archeologické vykopávky a najednou najdete ztracené město nebo něco, o čem jste nevěděli. Je to úžasné.“

Tyto dvě nové galaxie přinášejí zajímavá pozorování. A to je Mnohem jasnější, než jsme očekávali, a jasnější než cokoli jiného blíže k Zemi. „Jeho extrémní jas je skutečnou hádankou,“ řekl Pascal Ochs, spoluautor druhého dnes zveřejněného článku. Ale je tu atraktivní možnost. Předpokládá se, že na počátku vesmíru se hvězdy skládaly pouze z vodíku a hélia, jednoduše proto, že ještě nestihly vyrobit těžší prvky pomocí jaderné fúze. Tyto takzvané hvězdy Populace 3 by byly neuvěřitelně horké a neuvěřitelně jasné, a ačkoli to byla dlouhodobá teorie, nikdy si toho nikdo nevšiml. Možná ještě.

To je doslova žhavý nesmysl. Díky Web.