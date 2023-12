NASA přijímá signál ze vzdálenosti 10 milionů mil ve vesmíru

Přihlaste se k bezplatnému týdennímu zpravodaji IndyTech doručovanému přímo do vaší schránky Přihlaste se k bezplatnému newsletteru IndyTech

NASA obdržela signál z kosmické lodi vzdálené 10 milionů mil.

Vesmírná agentura uvedla, že zpráva doručená pomocí vzdáleného laseru by mohla „transformovat“ komunikaci s kosmickou lodí.

Představuje úspěšný test pro experiment NASA Deep Space Optical Communications Experiment neboli experiment DSOC. Je to také poprvé, kdy byla data úspěšně přenesena pomocí laseru ze vzdálenějších míst, než je Měsíc – a představuje rychlý nárůst ve vzdálenosti více než 40násobku povrchu Měsíce.

V současné době téměř veškerá komunikace s vozidly hlubokého vesmíru probíhá prostřednictvím rádiových signálů, vysílaných a přijímaných z obrovských antén na Zemi. Osvědčily se jako spolehlivé, ale jejich šířka pásma je omezená, což znamená, že je pomalé nebo nemožné odesílat velké soubory, jako jsou fotografie a videa ve vysokém rozlišení.

Práce NASA na DSOC je pokusem použít místo toho optickou komunikaci prostřednictvím laserů. Vesmírná agentura říká, že tato technologie by mohla zvýšit rychlost přenosu dat až 100krát.

První pokus o testování technologie mimo Měsíc byl na misi NASA Psyche, která minulý měsíc opustila Zemi na misi ke studiu vzdáleného asteroidu. Kosmická loď nese laserový transceiver, který může vysílat a přijímat laserové signály v blízké infračervené oblasti.

Minulý týden bylo toto zařízení instalováno na laserový maják NASA v Kalifornii. NASA říká, že průlom „prvního světla“ je součástí skupiny experimentů, které doufá, že prokážou úspěch laserové technologie.

„Dosažení prvního světla je jedním z mnoha důležitých milníků pro DSOC v nadcházejících měsících, dláždí cestu ke komunikaci s vyšší rychlostí přenosu dat, schopné posílat vědecké informace, obrázky ve vysokém rozlišení a streamované video na podporu dalšího obrovského skoku lidstva: posílání lidí,“ řekl. Trudy Curtis, ředitelka propagace. Technologie v ředitelství mise vesmírných technologií v ústředí NASA ve Washingtonu řekla: „Cestujeme na Mars.“

NASA přirovnává přesné zacílení laserového signálu ke snaze nasměrovat světlo na minci na míli daleko. A co víc, laser a jeho cíl se neustále pohybují: za 20 minut, které by světlu trvalo cestovat na Zemi z nejvzdálenější vzdálenosti Psyche, se planeta i kosmická loď znatelně pohnuly.

Tým bude nyní pracovat na vylepšení systémů, které zajistí, že kosmická loď nasměruje laserové paprsky správným směrem. Když k tomu dojde, NASA se pokusí o experiment, který má prokázat, že kosmická loď je schopna udržet širokopásmový přenos dat v různých vzdálenostech od Země.

Udělá to rozdělením dat na části, které lze zakódovat do fotonů světla vyslaných kosmickou lodí. Toto světlo pak dosáhne dalekohledu na Zemi a může být znovu poskládáno do obrázků nebo jiných důležitých dat, která budou v budoucnu přenášet kosmické lodě – a možná i lidé.