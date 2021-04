Agentura NASA Program ArtemisJiž je naplánováno vyslat první ženu na Měsíc v roce 2024, také pošle první osobu barvy na Měsíc.

Úřadující správce NASA Steve Jurchik v páteční tiskové zprávě odhalil cíl další mise a ocenil nově vydaný návrh rozpočtu Bidenovy administrativy, který by agentuře poskytl 24,7 miliard dolarů.

„Víme, že toto navýšení financování přichází v době, kdy jsou zdroje omezené, a dlužíme prezidentovi a americkému lidu, aby byli dobrými správci a odpovědnými za každý daňový dolar investovaný do NASA,“ řekl Gurczyk. „Pracovníci NASA a Američané by měli být povzbuzeni tím, co vidí v této žádosti o financování. Jedná se o investici do naší budoucnosti a ukazuje důvěru v to, co tato agentura nabízí.“

Podporte hlasy Bílého domu zkoumající měsíc do roku 2024, po obavách z programu Biden pro Artemis

Při chvále na návrh rozpočtu Jurczyk ustoupil do podrobností o odeslání první barevné osoby na Měsíc.

“[The funding] V prohlášení se uvádí, že udržuje NASA na cestě k přistání první ženy a první osoby barvy na povrchu měsíce v rámci programu Artemis. Tento cíl je v souladu se závazkem prezidenta Bidena zaujmout komplexní přístup k podpoře spravedlnosti pro všechny.

Pouze 12 lidí vstoupilo na Měsíc – všichni Američané a všichni muži. Poslední pokles však nastal téměř před 50 lety. Apollo 17, poslední mise programu Apollo NASA, se stalo v roce 1972.

Když NASA v roce 2019 oznámila program Artemis za prezidenta Trumpa, kosmická agentura se zavázala, že do pěti let umístí „první ženu a dalšího muže“ na povrch měsíce.

Poté je dalším cílem vyslat astronauty na Mars.