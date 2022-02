Mléčná dráha: elektrický pohled

K vytvoření snímku bylo potřeba dvacet samostatných pozorování, která vygenerovala 70 terabajtů dat a vyžadovala tři roky zpracování. Výsledkem je panorama 1000 světelných let široké a 600 světelných let vysoké centrálních oblastí Mléčné dráhy. (Celá galaxie má průměr 100 000 světelných let a její střed je 25 000 světelných let od Země.)