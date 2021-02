Londýnský deník: Rosamond Bike přichází do češtiny – přidává talentu herečky další jazyk

Jill Cooper říká, že nebyla na dovolené 22 let, ale když cestuje, je to zkouška, protože není schopná sbalit světlo. “Mám špatnou cirkulaci, takže mám teplé a studené oblečení” a “masové kalhotky,” říká The Oldie. Romanopisec si také vzpomněl na setkání s Donaldem Trumpem během cesty na Palm Beach. „Nemluvil se mnou – ten den jsem si myslel, že jsem krásná.“ Možná proto to nechala 22 let.