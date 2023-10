Jak se Česká republika kvalifikovala na World Baseball Classic

V České republice nejsou žádné teplé počasí ani hřiště, na kterých by se dalo hrát celoročně, takže hráči tráví zimu v krytých pálkařských klecích, po nocích a víkendech – když nepracují. Objevuje se však talent. Několik českých hráčů se dostalo do nižší ligy, včetně Martina Červenky, skvělého záložníka, který odehrál 10 sezón v organizacích Cleveland, Baltimore a Mets, a Marka Minaříka, silného pravého záložníka, který hrál v systémech Phillies a Pittsburgh Pirates. Své spoluhráče hýří příběhy o tréninku po boku skvělých nadhazovačů, jako jsou Roy Halladay, Cliff Lee a Tyler Glasnow.

Češi mají jen tři hráče, kteří tam nevyrostli. Jake Rabinovich, pravý hráč v poli, pochází z New Yorku a hraje za Fordham University. V České republice žije 10 let a je držitelem českého pasu. Eric Sogard, zkušený prvoligový hráč, naposledy za Chicago Cubs, byl pozván do týmu, protože jeho matka je Češka. Stejně tak Willy Escala, česko-kubánsko-americký fotbalista, který hraje nezávislý profesionální fotbal, jeho matka Eva Escala opustila Českou republiku v době komunismu v 80. letech a nakonec se usadila v Miami.

Eva Escala svou rodnou zemi navštívila několikrát a její nedávná cesta do Prahy minulý měsíc byla její první s Willym, který do Prahy přijel v únoru trénovat v hale se svými novými spoluhráči.

„Je pro mě úžasné, že jsme tady a že reprezentuje moji zemi,“ řekla Eva Escala minulý měsíc před Pražským hradem, poblíž místa, kde se její syn scházel se skupinou spolužáků na večeři. „Jen bych si přál, aby tu byl můj táta, aby to viděl. Byl by na to tak pyšný.“