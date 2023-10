Giant Pikachu a Piplup Pokémon Squishmallows dorazí na Amazon

Na Amazonu jsou nyní k dispozici dva nové obří Squishmallow s motivem Pokémonů založené na Piplup a Pikachu.

V květnu 2023 oficiální účet Squishmallow Twitter/X potvrdil, že v roce 2023 přijdou další crossover hry Pokémon.

Od té doby fanoušci viděli vydání Squishmallows založených na fanouškovských Pokémonech, jako jsou Pikachu, Togepi, Snorlax a další.

Nyní je na Amazonu k dispozici ke koupi obří 20palcová verze Winking Pikachu a Piplup pro ty trenéry, kteří se těchto rozkošných panenek nemohou nabažit.

Článek pokračuje po reklamě

Obří Pokémon Squishmallow je nyní k dispozici na Amazonu

Winking Pikachu a Piplup byly původně k dispozici ve 14palcové variantě za 24,99 $. Tento nový 20palcový typ je však nový a díky větším rozměrům bude trenéry stát o něco více.

Článek pokračuje po reklamě

Oba 20palcové Squishmallow jsou k dispozici na Amazonu za 49,99 $. Stejně jako předchozí verze je i Winking Pikachu dodáván se svým ikonickým zakrouceným ocasem, zatímco plyš Piplup také obsahuje jeho ocas a nadýchaný límec.

V době psaní tohoto článku jsou nové i větší Squishmallow stále dostupné na Amazonu, ale není jasné, jak dlouho to bude trvat.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a získejte nejnovější aktualizace o eSportech, hrách a dalších.

Článek pokračuje po reklamě

Squishmallow/The Pokémon Company Kompletní řada pokémonů Squishmallows obsahuje dva Pikachu, Gengara, Snorlaxe, Togepiho a Piplupa.

Fanoušci, kteří mají zájem o přidání dalších panenek do své sbírky, nebo ti, kteří hledají skvělý dárek k svátku, by proto měli co nejdříve využít příležitosti.

Piplup a Winking Pikachu byly nejnovějšími přírůstky do Pokémon x Squishmallow, následované dalšími populárními Pokémony Gen 1.

READ Další úniky Xbox Game Pass před oznámením Článek pokračuje po reklamě

Spolu se Standard Pikachu, Gengar, Snorlax a Togepi nyní Squishmallow nabízí šest různých panenek, které mohou fanoušci sbírat.

Fanoušci si mohou koupit Squishmallow prostřednictvím následujících odkazů:

Článek pokračuje po reklamě

Pokud kliknete na odkaz na produkt na této stránce, můžeme získat malou affiliate provizi.