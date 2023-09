Destiny 2 požádal o zpětnou vazbu k PvP a zde je to, co řeklo 3 000 hráčů

Benjy

Bungie potvrzuje, že zdvojnásobí své úsilí, aby nenechali Destiny 2 PvP zemřít, i když se připravují na vydání nové velké hry pro více hráčů, jako je Marathon. Příští rok vytvoří kompletní bezplatný balíček map a vytvoří vyhrazený PvP „útočný tým“, který bude pracovat na režimu.

No, vypadá to, že ofenzivní tým chce nějaké nápady, protože Bungie nyní požádalo hráče Destiny 2 o zpětnou vazbu ohledně toho, na co by se měli zaměřit, aby přidali nebo změnili své PvP. Jak si dokážete představit, hráči mají názory a bylo na ně více než 3 000 odpovědí pošta.

Určitě se objevila některá společná témata. Ačkoli ne každý bude souhlasit s nejoblíbenějšími tipy, stále se objevuje řada problémů, včetně problémů některých nejlepších hráčů hry. máme:

Více map – To byla věc číslo jedna na věky, ale i po částečném vyřešení by hra potřebovala více než bezplatný balíček map (nejsme si jisti, kolik jich je), potřebovala by také dobrý Mapy, což není úplně to, co byly poslední dvě.

Zrušte účinnost ve vzduchu – To bylo něco, o co nikdo předtím nežádal, a zdálo se to jako přehnaně spletitý způsob, jak znervóznit věci, jako je hra Stompees, když Stompees stejně skončil vážně. Ze všech požadavků si myslím, že by to mohlo být nejobtížnější vyřešit, protože nejenže se AE odstraní ze hry, ale také se to nyní prolíná se schopnostmi a výhodami. Ne, že by nestálo za to se vracet, ale rozhodně by to byl průšvih.

Více odměn – Toto platí pro všechny režimy PvP. Věci jako firemní zbraně jsou dobré, ale potřebují více příležitostí k jejich odhození. Plenění Iron Banner by mělo být spíše pronásledováním než jen jednou z 20 zbraní, které stojí za to získat. Více vlastních zbraní Crucible a dokonce i brnění jako celek klesá.

zobrazeno KDA – To může být součástí filozofie Bungie „nedělejte lidem špatný pocit“ v různých režimech, ale v praxi je trochu otravné, že nelze měřit výkon mezi těmi dobrými. nebo Špatní hráči. Vím, že je to myšleno v boji proti toxicitě, ale zní to, jako byste víc ztratili, než získali.

Neexistuje žádná čekací listina na duet -To je pro Trials a Comp, protože dělají sólo hru špatnou, protože s nimi není žádné spojení. Také to odčerpává hráče z 3v3, čímž se tento fond také zhoršuje.

Hlasujte na mapě – To je osud nikdy Již existuje, ale možná je čas ji představit, vzhledem k aktuálnímu seznamu map a tomu, jak vyčerpávající je získat dobrou mapu nebo Nový Jeden, nedávno.

Nerf Anteos Wings – Ze všech navrhovaných nerfů na tomto seznamu jsem viděl, jak se podivný plachtící obr objevuje mnohem více než kterýkoli jiný. Bungie vybavilo spoustu dalších exotických předmětů za mnohem nižší cenu.

cbm/sbm – Ztratil jsem přehled o tom, co lidé v tuto chvíli chtějí, a byl jsem několikrát přepnut. Myslím, že základ je, že CBMM by měl být v příležitostných režimech a SBMM by měl být v konkurenčních režimech.

Myslím, že ze všech těchto věcí je odstranění vzdušné události zdaleka nejoblíbenějším požadavkem, protože konečně byly slíbeny nové mapy. Opět si myslím, že je to nejsložitější věc ze všech, vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo vytvoření tohoto systému a jak moc je nyní zakořeněn v každé části hry. Ale to je to, co lidé chtějí. Uvidíme, jak to půjde a jak dlouho bude trvat implementace čehokoli z toho.

